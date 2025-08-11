Иллюзия примирения: что бывало со странами, которые шли на мир в обмен на территории и что делать Украине

Украина должна действовать на опережение

Путин хочет добиться территориальных уступок от Украины в обмен на завершение войны. Действительно, история знает много конфликтов, которые были остановлены именно по такому сценарию. Однако, необходимо помнить, что у такого мира есть множество "побочек" (помимо очевидных).

"Телеграф" напоминает о том, чем для различных стран оборачивался подобный сценарий.

Чего хочет Путин

15 августа на Аляске состоится встреча президентов США и России, где будет обсуждаться вопрос регулирования российско-украинской войны. Информированные источники "Телеграфа" сообщают, что Путин посылает сигнал, что хочет от Украины территориальных уступок.

"Готов вывести войска из Харьковской и Сумской области, но Украина должна полностью выйти из Донецкой и Луганской областей. Херсонская и Запорожская области (согласно видению Кремля — Ред .) остаются по линии фронта", — сказал источник.

Больше о том, что задумали в Кремле можно узнать в материале "Телеграфа" под названием "Переговоры Трампа с Путиным: стало известно, какой "обмен территориями" предлагает Кремль".

В Украине же наотрез отказываются дарить оккупантам свои территории. Владимир Зеленский уже заочно ответил Путину на это:

"Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины", — сказал президент.

Что бывает со странами, которые согласились на территориальные уступки

"Телеграф" углубился в историю, чтобы получить ответ на данный вопрос, и рассказывает о нескольких ярких примерах.

Греция — Турция (Трактат Лозанны, 1923)

После Греко-турецкой войны (1919–1922) Греция была вынуждена уступить Турции значительные территории, включая Восточную Фракию, Смирну (Измир) и острова Имброс и Тенедос. Это было закреплено в Лозаннском мирном договоре , который также предусматривал принудительный обмен населением: около 1,2–1,6 млн греков из Турции и 400 тыс. мусульман из Греции были переселены. Договор завершил войну и установил современные границы Турции, но с условиями, такими как демилитаризация островов в Эгейском море

Справка: Греко-турецкая война 1919-1922 годов, также известная как Малоазиатский поход, являлась частью более масштабного конфликта, Войны за независимость Турции. Она началась после Первой мировой войны, когда Греция, воспользовавшись ослаблением Османской империи, оккупировала части западной Анатолии. Несмотря на первоначальные успехи, греческая армия потерпела поражение.

Трактат Лозанны, 1923

Последствия:

Массовое перемещение населения привело к гуманитарной катастрофе — смерти тысяч людей от голода, болезней и насилия.

Договор принес мир на время, но привел к продолжающимся спорам. Например, Греция и Турция имеют давний спор по поводу островов в Эгейском море, и демилитаризация некоторых из них является одной из ключевых точек разногласий.

Турция получила контроль над ключевыми портами и ресурсами, но согласилась на выплату большой части Оттоманского долга (внешнего долга Османской империи), а Греция же пострадала от притока беженцев, что обременило экономику.

В целом, уступки стабилизировали регион, но посеяли семена будущих конфликтов.

Франция — Германия (Эльзас-Лотарингия)

Эльзас-Лотарингия (Alsace-Lorraine) — богатый ресурсами регион на границе Франции и Германии. В 1871 году после Франко-прусской войны Франция уступила его Германии по Франкфуртскому договору, потеряв 13% территории и важные промышленные районы (уголь, железо). В 1919 году по Версальскому договору регион вернулся Франции, но в 1940-м Германия оккупировала его снова во Второй мировой войне, и только в 1945-м он окончательно отошел Франции.

Последствия:

Уступка 1871 года вызвала во Франции реваншизм, что стало одной из причин Первой мировой войны . Германия потеряла регион в 1919-м, что усилило ее обиду и способствовало подъему нацизма, приведшему ко Второй мировой . (Таким образом регион стал одним из факторов (но далеко не единственным), способствовавших началу мировых войн).

Косово

Косово — бывшая автономная провинция Сербии. В 1999 году НАТО (под руководством США) провело бомбардировки Сербии без санкции ООН, чтобы остановить этнические чистки албанцев сербскими силами.

Косово

Это привело к резолюции СБ ООН, которая подтвердила суверенитет Сербии над Косово, но ввела временную администрацию ООН. В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость, которую признали США и большинство стран Запада (около 100 стран), но не Сербией, Россией, Китаем и другими (около 90 стран, включая Украину, не признают).

Последствия

Спорный международный статус — некоторые критики считают, что США "создали новое государство" вопреки международным нормам. Они настаивают, что это нарушает принцип территориальной целостности, резолюцию 1244 (подтверждающую суверенитет Сербии) и Хельсинкский акт (неизменность границ без согласия). Критики заявляют, что без одобрения СБ ООН независимость нелегитимна, а вмешательство США — "агрессия", создающая прецедент для сепаратизма. Страны, которые поддерживают решение буквально, называют это злом во благо, оправдывая его гуманитарными причинами;

— некоторые критики считают, что США "создали новое государство" вопреки международным нормам. Они настаивают, что это нарушает принцип территориальной целостности, резолюцию 1244 (подтверждающую суверенитет Сербии) и Хельсинкский акт (неизменность границ без согласия). Критики заявляют, что без одобрения СБ ООН независимость нелегитимна, а вмешательство США — "агрессия", создающая прецедент для сепаратизма. Страны, которые поддерживают решение буквально, называют это злом во благо, оправдывая его гуманитарными причинами; Замороженный конфликт: Сербия не признает Косово, что блокирует ее вступление в ЕС. Напряженность приводит к инцидентам (например, стычки в 2023-м);

Экономическая отсталость;

Переселения.

Раскол в международном сообществе.

С Россией только один выход

Политический эксперт Евгений Магда в комментарии "Телеграфу" высказал свое мнение, что в случае с Украиной примирение с агрессором, даже без учета территориальных уступок, — это иллюзия. Он считает, что нормально сосуществовать с РФ в её нынешнем виде не возможно, а поэтому она должна быть демонтирована как государство.

"Просто Украина, к сожалению, не прилагает усилий для того, чтобы показать мировому сообществу, насколько выгодно демонтировать Россию и создать на ее месте какие-то объединения", — сказал Магда.

Ситуация же, которая складывает вокруг возможных территориальных уступок, по словам Магды, является весьма спекулятивной.

"По одной простой причине, что 50 лет назад был подписан заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, где границы были в Европе определены как непоколебимы. И Советский Союз, правопреемница которого является Россия, не просто этот документ подписывал, а был его собственным инициатором", — объяснил эксперт

Магда добавляет, что все это распространяется в условиях, когда Россия пытается сыграть за собой принадлежность Крыма. Дескать, когда враг заявляет претензии на 4 региона, то таким образом хочет показать, что Крым уже его.

"Мы должны действовать сейчас разнообразными инструментами на опережение, а не думать о том, как нам потом возвращать территории, которые мы можем потерять. Нам нужно действовать сейчас и действовать путем консолидации общества, а не распределения его на разные куски", — подытожил он.

Напомним, ранее мы писали о том, чем может закончиться саммит Путина и Трампа.