В ЕС собирают срочную встречу из-за саммита Трампа и Путина: о чем будут говорить

Украина и Европа должны быть за столом переговоров, считают в Брюсселе

В понедельник, 11 августа, глава европейской дипломатии Кая Каллас созывает экстренную онлайн-встречу министров иностранных дел государств-членов ЕС. К ней присоединится и глава МИД Украины Андрей Сибига. Об этом сообщает корреспондентка "Телеграфа" в Брюсселе.

Одна из главных целей Европы сейчас — обеспечить участие президента Украины Владимира Зеленского на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа.

"Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, потому что это вопрос безопасности Украины и всей Европы ", — заявила Каллас в эти выходные.

При этом источники "Телеграфа" очень скептически оценивают возможность участия европейских лидеров во встрече на территории США. Однако о полном выводе ЕС на второй план речь не идет.

Как известно, 9 августа министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми собрал срочную встречу, на которой присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По информации Politico, в Лондоне был замечен и Бьорн Зайберт, главный помощник президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

Кроме того, 10 августа семь европейских лидеров синхронно опубликовали совместное заявление о мире для Украины. Речь о президентах Франции и Финляндии, канцлере Германии, премьерах Великобритании, Италии и Польше, а также главах Еврокомиссии.

В заявлении они приветствовали усилия Трампа, "направленные на прекращение убийств в Украине, завершение агрессивной войны РФ и достижение справедливого и продолжительного мира и безопасности для Украины".

"Мы убеждены, что успех может обеспечить только подход, объединяющий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ее незаконной войны".

Мы готовы поддерживать эту работу как дипломатически, так и через сохранение нашей существенной военной и финансовой помощи Украине, в частности, через работу коалиции желающих, а также через сохранение и введение ограничительных мер против Российской Федерации", — говорится в заявлении.

По убеждению подписантов, содержательные переговоры могут состояться только при прекращении огня или уменьшении интенсивности боевых действий.

"Путь к миру в Украине не может определяться без Украины. Мы остаемся привержены принципу, что международные границы не должны меняться силой. Текущая линия столкновения должна стать отправной точкой переговоров", — отмечали европейские лидеры.

Зеленский отреагировал на заявление, добавив, что Украина "ценит и полностью поддерживает" эти слова.