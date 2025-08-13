Этот знаковый киевский рынок просуществовал на одном месте почти 1000 лет: как сложилась его судьба (фото)

Более тысячи лет на карте Киева существовал легендарный Сенный базар, прошедший путь от небольшой торговой площадки у Львовских ворот до одного из крупнейших крытых рынков Советского Союза

Сенной базар Киева, берущий свое начало еще со времен Киевской Руси, на протяжении веков был не просто местом торговли, а важным культурным и социальным центром столицы. От давней торговли сеном на Львовской площади до масштабного крытого рынка советских времен история этого места отражает трансформацию самого города и его жителей.

Еще в X–XI веках, на месте современной Львовской площади, у Львовских ворот Старокиевской крепости, было активное торговое место. Именно здесь крестьяне привозили сено, фураж и другие хозяйственные товары, что и сформировало название Сенной базар. Предполагается, что торговля здесь продолжалась непрерывно со времен Киевской Руси.

В XIX веке Сенной базар оставался важным торговым центром, где можно было приобрести не только сено, но и продукты, гончарные изделия, цветы, одежду и другие товары. Хотя площадь официально называли на Львовской, среди киевлян прочно закрепилось традиционное название — Сенной.

Панорама Сенного рынка

Советская трансформация и новый крытый рынок

В 1949 году на улице Воровского (сегодня – Бульварно-Кудрявская) началось строительство крупного крытого рынка, спроектированного архитекторами Семеном Фридлиным и Борисом Кучером. Этот рынок стал одним из самых больших в Советском Союзе: его площадь достигала 9 тысяч квадратных метров, а количество торговых мест — более тысячи.

Сенный рынок на момент открытия

Из-за сложности инженерных решений строительство длилось девять лет. В 1958 году новый "Центральный колхозный рынок" был открыт, а торговлю на Сенном базаре на Львовской площади прекратили. Однако среди киевлян новый рынок и дальше называли Сенным, сохраняя историческое наследие.

Первый этаж нового рынка был отведен под продовольствие, второй под промышленные товары, ремонты одежды, обуви и бытовой техники. Особенно популярным стал блошиный рынок, где можно было найти антиквариат, винтажную одежду и разнообразные подержанные товары.

Сенной базар в более поздние десятилетия

В 1980–90-х годах Сенной базар стал не только местом для покупки продуктов, но и настоящим центром для коллекционеров и любителей антиквариата. Известная лестница, ведущая на улицу Олеся Гончара, превратилась в центр блошиного рынка с уникальными вещами.

На Сенном базаре

По воспоминаниям киевоведа Дмитрия Малакова, к середине 1958 года рынок на Львовской площади имел четкое зонирование: мясные лавочки располагались с восточной стороны, молочные — с западной, овощи и фрукты продавали в центре, а цветы — у ворот.

Сенный рынок: фото внутри павильона

9 апреля 2005 года Сенной базар был закрыт, а впоследствии и снесен. На его месте появился современный жилой комплекс, окончательно изменивший вид исторического участка.

Снос Сенного базара

Сенной базар – это не просто место торговли, а символ исторической трансформации Киева, отражающий развитие городской культуры и традиций. Его наследие живет в памяти киевлян и многочисленных исследований, напоминая о важной роли традиционных рынков в жизни столицы.

