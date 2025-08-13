Украина поставила России пять требований к началу переговоров, — Politico

Киев поставил условия Москве

Киев определил ключевые условия, которые должна выполнить Москва для разрешения конфликта. Среди основных требований – длительное прекращение огня, выплата компенсаций и возвращение похищенных детей.

По данным Politico, Украина настаивает на соблюдении пяти принципиальных позиций перед началом переговоров о мире. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что его страна не пойдет на уступки по территориальной целостности без надежных гарантий.

Основные требования Украины

Прекращение огня еще до обсуждения территориальных вопросов. Украина категорически отказывается покидать позиции на Донбассе, как того требует Кремль, поскольку это создаст плацдарм для новых российских атак.

Компенсация ущерба — Россия должна выплатить от 500 миллиардов до 1 триллиона долларов за нанесенные разрушения. Значительная часть российских активов, напомним, уже заморожена в европейских банках. "Россия должна выплатить примерно 500 миллиардов евро нанесенного ущерба. Пока этого не произойдет, Москве нельзя предоставить доступ к ее замороженным активам", — цитирует издание заявления канцлера Германии Фридриха Мерца.

Гарантии безопасности – предоставление Украине надежных гарантий безопасности. Киев рассматривает членство в НАТО и ЕС как единственный способ предотвратить повторное нападение России.

Сохранность санкций. Украина предостерегает, что отмена санкций позволит Москве перегруппироваться для новой агрессии.

Возвращение всех военнопленных и похищенных детей. Россия незаконно вывезла около 20 тысяч украинских детей, из которых вернуть удалось только 1453.

