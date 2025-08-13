Україна поставила Росії п'ять вимог до початку переговорів, - Politico

Київ поставив умови Москві

Київ визначив ключові умови, які має виконати Москва для врегулювання конфлікту. Серед основних вимог — тривале припинення вогню, виплата компенсацій та повернення викрадених дітей.

За даними Politico, Україна наполягає на дотриманні п'яти принципових позицій перед початком будь-яких переговорів про мир. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що його країна не піде на поступки щодо територіальної цілісності без надійних гарантій.

Основні вимоги України

Припинення вогню ще до обговорення територіальних питань. Україна категорично відмовляється залишати позиції в Донбасі, як того вимагає Кремль, оскільки це створить плацдарм для нових російських атак.

Компенсація збитків — Росія має виплатити від 500 мільярдів до 1 трильйона доларів за завдані руйнування. Значна частина російських активів, нагадаємо, вже заморожена в європейських банках. "Росія має сплатити приблизно 500 мільярдів євро завданих збитків. Доки цього не станеться, Москві не можна надати доступ до її заморожених активів", – цитує видання заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Гарантії безпеки — надання Україні надійних гарантій безпеки. Київ розглядає членство в НАТО та ЄС як єдиний спосіб запобігти повторному нападу Росії.

Збереження санкцій. Україна застерігає, що скасування санкцій дозволить Москві перегрупуватися для нової агресії.

Повернення всіх військовополонених та викрадених дітей. Росія незаконно вивезла майже 20 тисяч українських дітей, з яких повернути вдалося лише 1453.

