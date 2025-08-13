Где встретятся Трамп и Путин на Аляске: в СМИ назвали единственное подходящее место

Это оказалось единственным местом в почти необитаемом штате, где можно было бы провести встречу

Президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин, по всей видимости, проведут встречу на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Она находится в одном из крупнейших городов штата, Анкоридже.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. На выбор места, по данным собеседников, повлияла неожиданная проблема – на Аляске сейчас пик туристического сезона. Таким образом службы безопасности столкнулись с тем, что варианты места, где можно провести встречу Трампа и Путина, очень ограничены.

"Организаторы саммита вскоре пришли к выводу, что единственным городом в огромном штате с жизнеспособными вариантами для проведения саммита будет Анкоридж. И только объединенная база Элмендорф-Ричардсон, на северной окраине города, будет отвечать требованиям безопасности для исторической встречи, хотя Белый дом надеялся избежать перспективы размещения российского лидера и его оцепления на военной базе США", — пишет издание.

Интересно, что администрация Белого дома в попытках найти место проведения не нашла ничего лучше, чем провести серию телефонных звонков руководству штата. В частности, звонили в столицу Аляски, город Джуно, а также в Анкоридж и Фербенкс. Дошло до того, что некоторые известные жители Аляски начали обращаться к власти, предлагая провести саммит в их домах или в принадлежащих им объектах недвижимости. Неизвестно, дошли ли эти предложения до чиновников в Белом доме.

Напомним, что встреча Трампа и Путина на Аляске запланирована на 15 августа. Главы США и России встретятся, чтобы обсудить пути прекращения войны между РФ и Украиной. В Белом доме уверяют, что каких-либо соглашений на этой встрече не будет – глава Белого дома хочет посмотреть на позиции российского правителя.

Как сообщал "Телеграф", вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что от возможного соглашения будут недовольны все стороны. По его словам, на встрече с Путиным Трамп попытается убедить его сесть за стол переговоров.

Государственный секретарь США Марко Рубио на фоне обрушившейся на Белый дом критики попытался объяснить позицию Трампа. По его словам, переговоры на Аляске – это не уступки Кремлю. Они запланированы как возможность уяснения позиций России Белым домом.