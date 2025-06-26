Мерц анонсировал новый пакет санкций против России: просит США присоединиться к давлению на Путина

Мерц подчеркнул, что заставить Россию на мир можно, только устроив Кремлю экономический ад.

Европейский Союз 26 июня введет новый, 18-й пакет санкций против российского режима. Экономическое давление, по мнению партнеров Украины, должно заставить Россию наконец сесть за стол переговоров, поскольку принудить Кремль к этому военным путем сейчас невозможно.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц 25 июня во время пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге. Он отметил, что усилий только Европы не хватит: нужно, чтобы США присоединились к давлению на РФ.

"Европейский союз занимается этим, и завтра, наконец, дадут ход 18-му пакету санкций. Но одного этого пакета не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в санкциях", – сказал канцлер.

Мерц также анонсировал интересный момент: по его словам, в ближайшие дни Сенат США одобрит законопроект об "адских санкциях" авторства сенатора Линдси Грэма. Также канцлер сказал, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом на саммите он попросил американского лидера одобрить новые санкции против РФ. Мерц подчеркнул, что заставить Россию пойти на мир можно, только устроив Кремлю экономический ад – военным путем принудить РФ сесть за стол переговоров невозможно.

Отметим, чуть больше месяца назад, 20 мая, после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина ЕС одобрил 17 пакет санкций против России. Пакет был направлен против теневого флота страны-агрессора, ограничения ввели против более 200 судов. Впервые за время введения санкций против РФ в список попали суда, самолеты, недвижимость и цифровые сервисы. Однако эксперты решили, что новый пакет санкций недостаточен.

Между тем, не так давно президент США Трамп публично отказался вводить санкции против России. А министр финансов США Скотт Бессент даже пытался блокировать одобрение странами G7 нового "ценового потолка" на российскую нефть – более того, США планируют делать это и дальше, что уже вызвало возмущение союзников.

Впрочем, Трамп может заявлять что угодно, но реальность несколько иная. Так, в Сенате США уже лежит двухпартийный законопроект о новых санкциях против России. Он предусматривает введение 500% пошлин на все товары из стран, продолжающих покупать у России нефть, уран, газ и другие энергоносители, а также запрет для граждан США покупать российский суверенный долг. Соавтор санкционного законопроекта, сенатор Линдси Грэм, заявил, что законопроект имеет поддержку 82 сенаторов из 100. Теоретически этого достаточно, чтобы преодолеть вето президента США, если Трамп вздумает барахтаться и подыгрывать Путину, отклоняя проголосованный документ.