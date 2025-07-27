"Мы выбрали свободу". Одессит четко потроллил жителей Донецка, страдающих без воды (видео)

Пока в Донецке воду подают раз в три дня, одесситы могут принять душ прямо на пляже

На фоне ухудшения ситуации с водоснабжением в оккупированном Донецке жители Одессы решили "поддержать" любителей России. Ну а заодно там решили показать чудо технологического прогресса, под названием душ на пляже.

Соответствующими кадрами поделился блогер Денис Казанский в своем telegram-канале. Кто автор ролика, блогер не указал.

Мужчина обратился к жителям Донецка с пляжа и показал, что в летний день там собралось много людей. А также он показал душевые, в которых можно мыться, сколько захочется. Он отметил, что воду из душа даже можно пить.

"Одесситы выбрали свободу и процветание, а вы выбрали "узкий мир" и ср*ть в пакетики. А могли бы смотреть матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов на своей любимой Донбасс Арене", — сказал он.

Как сообщалось ранее, намеки на грядущую катастрофу с водой в Донецке начали появляться в сети еще в январе, когда оккупационные власти сообщили, что из-за проблем на водопроводе Дон-Донецк намерены подавать жителям города сточные воды. Уже тогда в сети местные жители показывали "лайфхаки" о том, как ходить в туалет не расходуя воду.

Уже в мае появились сообщения о том, что водохранилище Нижняя Крынка полностью исчерпало себя, водопровод, который построили оккупанты, протекает, а вода уходила прямо в степь в течение полугода.

Как и можно было спрогнозировать, ситуация летом стала критической. Местные "власти" сообщили, что водохранилище практически пересохло, а потому люди будут получать воду раз в три дня.