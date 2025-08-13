Укр

Путина можно встретить в Украине? Сколько здесь живет его однофамильцев

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Фамилия Владимира Путина в Украине
Фамилия Владимира Путина в Украине. Фото Коллаж "Телеграф"

Для многих украинцев эта фамилия стала символом агрессии.

Фамилия Путин не очень распространена в Украине. Но есть люди, у которых его есть.

"Телеграф" расскажет, сколько людей с такой фамилией живет в нашей стране. А также, где они живут.

По данным портала "Рідні", фамилию Путин носят 93 человека. Носители этой фамилии проживают преимущественно в восточных и южных регионах Украины.

Путин
Фамилия Путин в Украине

Наибольшая концентрация наблюдается в Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также небольшие группы зафиксированы в Одесской, Николаевской и некоторых центральных областях.

Происхождение и ассоциации

В украинском контексте фамилия Путин ассоциируется, прежде всего, с российским президентом Владимиром Путином, что особенно остро воспринимается после начала российской агрессии против Украины. Для многих украинцев эта фамилия стала символом агрессии.

Владимир Путин
Владимир Путин

Этимологически фамилия имеет славянское происхождение и может происходить от слова "путь" (путь, дорога) или от личного имени. В разных славянских языках существуют подобные варианты этой фамилии.

Стоит отметить, что носители фамилии Путин в Украине являются обычными гражданами нашего государства и никакого отношения к российскому руководству не могут иметь.

Ранее "Телеграф" писал, сколько в Украине живет людей с похожей фамилией Дональда Трампа.

Теги:
#Владимир Путин #Прозвище