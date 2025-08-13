Путина можно встретить в Украине? Сколько здесь живет его однофамильцев

Для многих украинцев эта фамилия стала символом агрессии.

Фамилия Путин не очень распространена в Украине. Но есть люди, у которых его есть.

"Телеграф" расскажет, сколько людей с такой фамилией живет в нашей стране. А также, где они живут.

По данным портала "Рідні", фамилию Путин носят 93 человека. Носители этой фамилии проживают преимущественно в восточных и южных регионах Украины.

Фамилия Путин в Украине

Наибольшая концентрация наблюдается в Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также небольшие группы зафиксированы в Одесской, Николаевской и некоторых центральных областях.

Происхождение и ассоциации

В украинском контексте фамилия Путин ассоциируется, прежде всего, с российским президентом Владимиром Путином, что особенно остро воспринимается после начала российской агрессии против Украины. Для многих украинцев эта фамилия стала символом агрессии.

Владимир Путин

Этимологически фамилия имеет славянское происхождение и может происходить от слова "путь" (путь, дорога) или от личного имени. В разных славянских языках существуют подобные варианты этой фамилии.

Стоит отметить, что носители фамилии Путин в Украине являются обычными гражданами нашего государства и никакого отношения к российскому руководству не могут иметь.

