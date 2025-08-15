Хитрый комар: почему магазинные средства бессильны против них и чего они на самом деле боятся

Есть народное средство, которое может помочь защититься от насекомых

В пик активности комаров, которая выпадает на середину и конец лета, спастись от назойливых насекомых больше помогут народные средства, нежели те, что можно найти на полках магазинов. Дело в том, что популярные спреи или таблетки для комаров могут быть рассчитаны против одних насекомых, а против других — они совершенно бездейственны.

Об этом "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим. По его словам, из народных методов хорошо отпугивать комаров может полынь.

Справка: Полынь — это многолетнее растение семейства сложноцветных с характерным специфическим ароматом. Сама по себе полынь горькая. Ее нередко используют для защиты, в том числе, от блох, муравьёв и тараканов. Её сильный запах отпугивает вредителей и предотвращает их размножение.

Полынь обыкновенная. Фото: Википедия

Также Халаим подчеркнул, что для борьбы с комарами активно используют репелленты (средства, предназначенные для защиты от насекомых и вредителей). Но дело в том, что один репеллент помогает от одного вида комаров, но бессилен против другого.

Я, например, еду в леса на север и там один репеллент хорошо работает. А еду с ним на лиманы на юг, и он уже не помогает, — пояснил Халаим.

Он добавил, что средства должны проверяться в практичных условиях, чтобы понять, на какие виды они действуют.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине появился новый опасный вид комаров. Укус этого насекомого может вызвать паралич.