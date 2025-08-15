Хитрий комар: чому магазинні засоби безсилі проти них і чого вони насправді бояться

Є народний засіб, який може допомогти захиститися від комах

У пік активності комарів, яка випадає на середину і кінець літа, врятуватися від настирливих комах більше допоможуть народні засоби, ніж ті, що можна знайти на полицях магазинів. Справа в тому, що популярні спреї або пігулки для комарів можуть бути розраховані проти одних комах, а проти інших вони абсолютно бездіяльні.

Про це "Телеграфу" розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм. За його словами, з народних методів добре відлякувати комарів може полин.

Довідка: Полин — це багаторічна рослина сімейства складноцвітих з характерним специфічним ароматом. Сам по собі полин гіркий. Її нерідко використовують для захисту, у тому числі від бліх, мурах та тарганів. Її сильний запах відлякує шкідників і запобігає їх розмноженню.

Полин звичайний. Фото: Вікіпедія

Також Халаїм наголосив, що для боротьби з комарами активно використовують репеленти (засоби, призначені для захисту від комах та шкідників). Але річ у тому, що один репелент допомагає від одного виду комарів, але безсилий проти іншого.

Я, наприклад, їду до лісів на північ і там один репелент добре працює. А їду з ним на лимани на південь, і він уже не допомагає, – пояснив Халаїм.

Він додав, що засоби мають перевірятись у практичних умовах, щоб зрозуміти, на які види вони діють.

