Раньше божьих коровок сбрасывали с самолетов, а теперь в Украине их нашествие. Опасны ли для человека эти ядовитые насекомые

Энтомолог Халаим объяснил, почему популяциям этих насекомых стремительно выросла

В этом году в Украине фиксировалось не только нашествие саранчи, но и, на первый взгляд, безобидных насекомых божьих коровок. Однако такая вспышка популяции фиксируется не первый год.

Об этом "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим. По его словам, нашествие насекомых обычно чем-то обусловлено: будь-то погодными условиями или природным механизмом "хищник-жертва".

Халаим говорит, что периодически вспышки популяции божьих коровок в Украине фиксируют. Однако не следует забывать, что божья коровка семиточечная — это местный вид на территории нашего государства, который довольно редко может нести вред в отличие от саранчи.

Божья коровка

Энтомолог объясняет, что в этом году нашествие божьих коровок обусловлено естественной реакцией на вспышку популяции тли. Ведь влажная весна приводит к тому, что она активно начинает размножаться. Численность тли достаточно резко растет. А божья коровка является первым хищником, питающимся в первую очередь этой тлей. Потому как результат увеличивается численность этих божьих коровок.

"Это естественный механизм "хищник-жертва", — объясняет Халаим.

Тля

Он добавляет, что в 2025 году весна оказалась достаточно влажной, поэтому тли было больше, чем обычно. Это дало в свою очередь большую популяцию божьих коровок. Если раньше этих насекомых специально выращивали и сбрасывали с самолетов для борьбы с вредителями, то сейчас такой необходимости нет.

Заметим, хоть божьи коровки и не представляют прямой угрозы для человека, они могут довольно больно кусаться. Также яд и укусы могут вызвать аллергические реакции различной интенсивности. Божья коровка выделяют желтую, неприятную на вкус жидкость из суставов ножек, чтобы защититься от хищников, и это их яд, который может вызвать раздражение кожи.

