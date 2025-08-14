Машин почти не было видно: на Прикарпатье огромное облако насекомых накрыло дорогу (видео)

Это действительно поразительное зрелище

В этом году в Украине фиксировалось не только нашествие саранчи, в Галиче Ивано-Франковской области показали массовый вылет мушек-однодневок. На кадрах из-за тучи насекомых почти не видно автомобилей.

Мушки массово спаривались и падали на асфальт, покрывая его как снегом. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал ZAHIDWTF 24/7.

Латинское название насекомого — Ephemeroptera, что в переводе с греческого быстротечное крыло. Когда мушка-однодневка получает крылья, она имеет только одну цель – дать жизнь новым личинкам.

После спаривания в полете самцы отмирают моментально, а самки – после откладывания яиц.

Также в Украине не первый год фиксируется вспышка популяции божьих коровок. Энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим рассказал, что нашествие насекомых обычно чем-то обусловлено: будь то погодными условиями или природным механизмом "хищник-жертва".

Энтомолог объясняет, что в этом году нашествие божьих коровок вызвано естественной реакцией на вспышку численности тлей. Ведь влажная весна приводит к тому, что они активно начинают размножаться. Божья коровка является первым хищником, который питается в первую очередь этими тлями.