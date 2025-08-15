В Украине есть собственная Атлантида: что такое и как туда попасть (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Здесь, в недрах Подолья, природа создала настоящее произведение искусства, которое захватывает дух каждого посетителя
Итак, в Украине есть своя Атлантида — это уникальная природная пещера, которая не уступает красоте и загадочности известной легендарной Атлантиде. Пещера Атлантида находится в Хмельницкой области, недалеко от села Завалье, и является одной из самых впечатляющих подземных достопримечательностей страны.
Локация пещеры в долине реки Збруч добавляет живописности путешествия: пейзажи на зеленые склоны, проточная вода и историческая атмосфера сельского Подолья. Вход в пещеру находится на высоте около 8 метров над землей, что создает особые условия для посетителей, которые должны пройти специальную инструкцию и подготовиться к спелепутешествию.
Открытие, изменившее представление об украинских пещерах
1969 год стал переломным для украинской спелеологии — именно тогда группа киевских исследователей открыла пещеру, которая впоследствии получила романтическое название Атлантида. Расположенная вблизи села Завалье в Каменец-Подольском районе, эта карстовая пещера сразу поразила первооткрывателей своей неземной красотой.
Уже через шесть лет, в 1975 году, пещера получила статус геологического памятника природы общегосударственного значения. Сегодня она является неотъемлемой частью национального природного парка "Подольские Товтры", подчеркивающим ее исключительную экологическую и научную ценность.
Архитектура подземного дворца
Пещера Атлантида поражает своими масштабами – 7,5 километров лабиринтов и более 3 тысяч квадратных метров площади создают настоящий подземный город. Особенностью этого природного сооружения является его уникальная трехэтажная архитектура, каждый уровень которой имеет свой характер и настроение.
Нижний этаж привлекает просторными галереями с высокими сводами, где эхо шагов разносится на десятки метров. Второй этаж создает более интимную атмосферу благодаря более узким ходам шириной 1-1,5 метра. Третий этаж удивит посетителей двумя коридорами, достигающими пяти метров в высоту.
Самые впечатляющие пересечения галерей первого и второго этажей — огромные подземные залы, своды которых поднимаются на 12 метров, создавая чувство пребывания в готическом соборе.
Хрустальный мир фантазий
Настоящим сокровищем пещеры есть ее гипсовые натечные формы — природные скульптуры, формировавшиеся тысячелетиями. Волокнистые кристаллы, некоторые из которых достигают полутора метров в длину, создают фантастические композиции белого, желтоватого, розового и прозрачного оттенков.
Сталактиты и сталагмиты образуют причудливые формы, которые спелеологи поэтически называют "цветами", "звездочками" и "сосульками". При искусственном освещении эти кристаллические образования переливаются всеми красками спектра, превращая пещеру в подземную сказку.
Каждый зал пещеры имеет собственное имя, отражающее его уникальный характер: "Маков", "Золотая осень", "Радости", "Смеха". Галереи и гроты также носят колоритные названия — "Трех несчастных", "Партизанская", "Чертов хвост", что придает посещению оттенок приключенческой романтики.
Научное значение и охрана
Детальное исследование пещеры началось с 1979 года, когда была проведена тщательная топографическая съемка всех ее лабиринтов. Эти работы позволили создать подробную карту подземного комплекса и определить самые безопасные маршруты для экскурсий.
Осознавая уникальность и уязвимость хрустальных образований, с 2000 года вход в пещеру закрыт металлической дверцей. Это решение помогло защитить природные сокровища от вандализма и неконтролируемого туризма.
Туристический хит Подолье
Сегодня пещера Атлантида является одним из популярнейших туристических объектов региона. Она привлекает не только профессиональных спелеологов и ученых, но и обычных путешественников, стремящихся ощутить магию подземного мира.
Режим посещения:
- Спуски в пещеру производятся в 11:00 и 15:00.
- Обязательная предварительная запись на сайте ХСК "Атлантида".
Рекомендации по одежде:
- Комбинезон (можно арендовать на месте);
- Термобелье или спортивный костюм;
- Удобная обувь (старые кроссовки или сапоги);
- Перчатки;
- Спортивная шапочка или бандана под каску.
Как добраться
Добраться до пещеры можно несколькими способами:
- Автомобилем: удобно приехать собственным транспортом или арендованным автомобилем, проследив маршрут до села Завалье, а оттуда – до места расположения пещеры. Пещера находится буквально в одном километре от населённого пункта.
- Рейсовая маршрутка или автобус: существуют регулярные пригородные автобусы и маршрутки, курсирующие по направлению села Завалье из Каменца-Подольского и других ближайших городов и поселков. Затем от села придется пройти около километра или договориться о трансфере.
- Трансфер или организованные туры: многие туристические компании предлагают трансферы в пещеру Атлантида из соседних городов, часто вместе с сопровождением гида или организованной экскурсией. Это удобно для тех, кто не имеет собственного транспорта или хочет соединить поездку с другими туристическими маршрутами в Подолье.
Организованные экскурсии позволяют безопасно исследовать разные уровни пещеры, ее залы и галереи. Опытные гиды рассказывают о геологическом происхождении пещеры, природных процессах, формирующих ее уникальные кристаллы, и истории исследования этого подземного шедевра.
Ранее Телеграф рассказывал, что возле Киева есть пещера, которая подчиняется не каждому. Она является самой большой пещерой в округе, длиной около 60 метров.