В Україні є власна Атлантида: що це таке і як туди потрапити (фото)

Тут, у надрах Поділля, природа створила справжній витвір мистецтва, який захоплює дух кожного відвідувача

Так, в Україні є своя Атлантида — це унікальна природна печера, яка не поступається за красою та загадковістю відомій легендарній Атлантиді. Печера Атлантида знаходиться в Хмельницькій області, неподалік села Завалля, і є однією з найбільш вражаючих підземних пам’яток країни.

Локація печери у долині річки Збруч додає мальовничості подорожі: краєвиди на зелені схили, проточна вода, та історична атмосфера сільського Поділля. Вхід до печери знаходиться на висоті близько 8 метрів над землею, що створює особливі умови для відвідувачів, які мають пройти спеціальну інструкцію і підготуватися до спелеоподорожі.

Вхід до печери Атлантида

Відкриття, що змінило уявлення про українські печери

1969 рік став переломним для української спелеології — саме тоді група київських дослідників відкрила печеру, яка згодом отримала романтичну назву Атлантида. Розташована поблизу села Завалля в Кам'янець-Подільському районі, ця карстова печера одразу вразила першовідкривачів своєю неземною красою.

Уже через шість років, у 1975 році, печера здобула статус геологічної пам'ятки природи загальнодержавного значення. Сьогодні вона є невід'ємною частиною національного природного парку "Подільські Товтри", що підкреслює її винятковну екологічну та наукову цінність.

Атлантида всередині

Архітектура підземного палацу

Печера Атлантида вражає своїми масштабами — 7,5 кілометрів лабіринтів і понад 3 тисячі квадратних метрів площі створюють справжнє підземне місто. Особливістю цієї природної споруди є її унікальна триповерхова архітектура, кожен рівень якої має власний характер і настрій.

Атлантида всередині

Нижній поверх приваблює просторими галереями з високими склепіннями, де відлуння кроків розноситься на десятки метрів. Другий поверх створює більш інтимну атмосферу завдяки вужчим ходам шириною 1-1,5 метра. Третій поверх здивує відвідувачів двома коридорами, що сягають п'яти метрів у висоту.

Найвражаючими є перетини галерей першого та другого поверхів — величезні підземні зали, склепіння яких підіймаються на 12 метрів, створюючи відчуття перебування в готичному соборі.

Кришталевий світ фантазій

Справжнім скарбом печери є її гіпсові натічні форми — природні скульптури, що формувалися тисячоліттями. Волокнисті кристали, деякі з яких сягають півтора метра в довжину, створюють фантастичні композиції білого, жовтуватого, рожевого та прозорого відтінків.

Сталактили в печері Атлантида

Сталактити і сталагміти утворюють химерні форми, які спелеологи поетично називають "квітами", "зірочками" та "бурульками". При штучному освітленні ці кристалічні утворення переливаються всіма барвами спектру, перетворюючи печеру на справжню підземну казку.

Кристали в печері Атлантида

Кожен зал печери має власне ім'я, що відображає його унікальний характер: "Маків", "Золота осінь", "Радості", "Сміху". Галереї та гроти також носять колоритні назви — "Трьох нещасних", "Партизанська", "Чортів хвіст", що додає відвідуванню відтінок пригодницької романтики.

Кристали в печері Атлантида

Наукове значення та охорона

Детальне дослідження печери почалося з 1979 року, коли було проведено ретельне топографічне знімання всіх її лабіринтів. Ці роботи дозволили створити детальну карту підземного комплексу і визначити найбезпечніші маршрути для екскурсій.

Кажан в печері Атлантида

Усвідомлюючи унікальність та вразливість кришталевих утворень, з 2000 року вхід до печери закрито металевими дверцятами. Це рішення допомогло захистити природні скарби від вандалізму та неконтрольованого туризму.

Туристичний хіт Поділля

Сьогодні печера Атлантида є одним з найпопулярніших туристичних об'єктів регіону. Вона приваблює не лише професійних спелеологів і науковців, а й звичайних мандрівників, які прагнуть відчути магію підземного світу.

Режим відвідування:

Спуски у печеру проводяться об 11:00 та 15:00

Обов'язковий попередній запис на сайті ХСК "Атлантида".

Рекомендації щодо одягу:

Комбінезон (можна орендувати на місці)

Термобілизна або спортивний костюм

Зручне взуття (старі кросівки або туристичні чоботи)

Рукавички

Спортивна шапочка або бандана під каску

Як дістатися

Дістатися до печери можна кількома способами:

Автомобілем: зручно приїхати власним транспортом або орендованою автівкою, прослідкувавши маршрут до села Завалля, а звідти – до місця розташування печери. Печера знаходиться буквально в одному кілометрі від населеного пункту.

Рейсова маршрутка або автобус : існують регулярні приміські автобуси та маршрутки, які курсують у напрямку села Завалля з Кам'янця-Подільського та інших найближчих міст і селищ. Потім від села доведеться пройти близько кілометра або домовитися про трансфер.

: існують регулярні приміські автобуси та маршрутки, які курсують у напрямку села Завалля з Кам'янця-Подільського та інших найближчих міст і селищ. Потім від села доведеться пройти близько кілометра або домовитися про трансфер. Трансфер або організовані тури: багато туристичних компаній пропонують трансфери до печери Атлантида із сусідніх міст, часто разом із супроводом гіда або організованою екскурсією. Це зручно для тих, хто не має власного транспорту або хоче поєднати поїздку з іншими туристичними маршрутами Поділля.

Організовані екскурсії дозволяють безпечно дослідити різні рівні печери, її зали та галереї. Досвідчені гіди розповідають про геологічне походження печери, природні процеси, що формували її унікальні кристали, та історію дослідження цього підземного шедевра.

