Хрустальная вода и подводные пещеры. Где в центре Украины можно отдохнуть на пляже

Вокруг озера раскинулся сосновый лес

В Украине много интересных и чистых водоемов, где можно отдохнуть летом без лишнего шума. К примеру, Голубое озеро или Елизаветовский котлован на Днепропетровщине.

"Телеграф" расскажет и покажет, как выглядит этот водоем и сколько стоит здесь отдохнуть. Заметим, что рядом с озером проходит автомобильная дорога Днепр – Каменское.

Голубое озеро или Елизаветовский котлован — искусственный водоем возле села Елизаветовка Петриковского района Днепропетровской области. Он образовался на месте бывшего карьера, где добывали песок для строительства. Этот водоем известен не только своими масштабами, но и чистой водой. Она здесь очень прозрачная, с бирюзовым оттенком — благодаря песчаному дну и отсутствию соединения с Днепром.

Елизаветовский котлован

Глубина озера до 20 метров. Площадь водного зеркала – 200 тысяч квадратных метров. Также на озере есть подводные пещеры, в которые погружаются дайверы. Вокруг озера раскинулся сосновый лес и песчаный берег. На побережье есть беседки для отдыха и пикника.

Сколько стоит отдых

На территории котлована есть несколько баз отдыха, где можно арендовать беседки, шезлонги. Они также предлагают водные развлечения и горячие обеды. Стоимость аренды коттеджа в турбазе "Заимка" примерно 4 тысячи ночи.

Возле озера есть платные и бесплатные пляжи. Стоимость стартует от 50 грн, парковка авто платная. Заметим, что бесплатные зоны дикие, без благоустройства.

Голубое озеро

Где отдохнуть на Днепропетровщине

Как добраться до Елизаветовского котлована

На авто из Днепра следует ехать по трассе H31 (Днепр — Решетиловка) в направлении Кобеляки/Полтава. Далее за поселком Обуховка свернуть направо на Елизаветовку за указателем. Проехав село следует ехать в направлении леса, на пути будут встречаться указания турбаз.

На автобусе. Из Днепра на озеро ходит маршрутка в пгт Обуховка или с. Елизаветовка с центрального автовокзала или остановки "12 квартал". Однако от села нужно будет идти пешком или взять такси – 3-4 км.

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