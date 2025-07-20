Подземные ходы в Лавру и привидения. Где в Украине расположены мистические Антониевые пещеры (фото)

В пещерах есть 3 подземные церкви

В Украине есть немало загадочных и мистических мест, одним из таких считают Антониевы пещеры в Чернигове. Они расположены в горах Болды.

"Телеграф" расскажет, где находятся эти пещеры, а также какие легенды с ними связаны. Заметим, что пещеры Антония — памятник историко-архитектурного заповедника "Чернигов древний".

Антониевые пещеры

Это комплекс пещер, который основывал в начале XI ст. черниговский князь Святослав Ярославич и Антоний Печерский – основатель Киево-Печерского монастыря. Известно, что создание этих пещер дало начало существованию Троицкого-Ильинского монастыря.

Антониевые пещеры

Антониевые пещеры на карте

Длина пещер – 350 м, глубина – 12 м. Они имеют 4 этажа под землей, но сейчас исследованы и открыты для посещения только два. В пещерах есть 3 подземные церкви. В древности на этих горах были языческие капища, а с приходом христианства — в пещерах появились церкви.

Богородичный монастырь был создан по примеру скальных православных монастырей, который сделан из многих подземных помещений (келии для монахов, пещерные некрополи, подземные храмы). На территории пещерного комплекса сохранилось одно из наземных сооружений того времени – Ильинская церковь.

Любопытно, что большая влажность исключала возможность построить в пещерных церквях деревянные иконостасы. Они были заменены каменными стенами с металлическими иконами на них.

Антониевые пещеры

Легенды, связанные с Антониевыми пещерами

Легенда об Антонии Печерском

По этой легенде, преподобный Антоний после ухода из Киева поселился в Чернигове. Он вырыл пещеру в Болдиной горе, чтобы вести уединенную жизнь монаха. Антоний долго молился и служил Богу, и однажды в этой местности появился источник с целительной водой.

Призраки в пещерах

Не исследованность пещер и их глубина окутаны кучей легенд о привидениях. Многие из них рассказывают о странных звуках, которые звучали из пещер ночью — шепоты, колокола, пение. Считается, что это души живших там раньше монахов или погибших во время монголо-татарского нашествия.

Как выглядят Антониевые пещеры изнутри

Подземные ходы в Лавру

Это, пожалуй, одна из самых популярных легенд. Вследствие того, что основатель Киево-Печерской лавры и Антониевых пещер один человек, есть легенда, что эти два памятника связаны тайными ходами.

Целебная сила

В пещерах есть немало отчеканенных на стенах икон, происхождение некоторых точно не известно. Поэтому есть мнение, что эти иконы "появились" сами и обладают большой силой.

Антониевые пещеры изнутри

Огонь над пещерами

По этой легенде, ночью над пещерами появляется огненный свет — как знак того, что место является святым. Это явление называют знаком Божьего присутствия или благословения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть мистическая гора, где совершали жертвоприношение и поклонялись богам.