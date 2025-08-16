Приблизила ли встреча Трампа и Путина мир в Украине: искусственный интеллект объяснил

Искусственный интеллект не слишком оптимистично сконфигурирован

После встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным встает вопрос, изменит ли этот "исторический саммит", как его называют в США, в ходе российско-украинской войны. Чтобы узнать это, "Телеграф" обратился к искусственному интеллекту.

Нейрометь ошеломила своим ответом.

В частности, ChatGPT считает, что встреча двух лидеров почти ничего не изменила, ведь в Украине и дальше в мир очень далеко. Разговоры на Аляске он назвал скорее политической игрой и имитацией бурной деятельности, а не реальными шагами к миру.

Из ответа ИИ также свидетельствует, что переговоры без участия Украины не логичны. Потому это просто пустой дипломатический жест. Сейчас, по мнению нейросети, Киев достаточно силен, поэтому, заручившись поддержкой европейских союзников, он может требовать справедливости, а также не разрешать договариваться за спиной Украины.

ChatGPT также считает, что у Трампа и Путина в этих переговорах были собственные цели. В частности, показать себя и повысить свою репутацию в мире. Трамп давно хочет поддерживать образ миротворца. Путину нужно показать себя таким лидером, без которого эта война не сможет дойти до завершения.

Встреча Трампа и Путина не приблизила мир, считает ИИ

Также искусственный интеллект подытожил, что результаты саммита не только нулевые, но и могут быть риском для Украины. Все потому, что Зеленский фактически предстанет перед навязанным компромиссом — их согласовали США и Россия, не считая мнения Украины.

Что говорит ИИ о встречах Трампа и Путина

Напомним, "Телеграф" сообщал, как на Западе анализируют исторический саммит на Аляске. Встреча во многом была нетипичной.