Трамп поддержал предложение Путина о территориях Украины: чего они хотят - Fox News

Ранее Зеленский неоднократно отвергал любые предложения об уступках

Президент США Дональд Трамп якобы поддерживает предложение главы Кремля Владимира Путина, чтобы Украина передала части Донбасса, которые России не удалось захватить.

В остальных регионах заморозку предлагается осуществить по линии фронта. Об этом со ссылкой на неназванный европейский источник сообщает Fox News.

"Европейский дипломат подтвердил Fox News, что президент Дональд Трамп поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла полный контроль над Донбассом и заморозила линии фронта в других местах ради соглашения с Украиной", – говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что после встречи в Анкоридже глава Белого дома сообщил европейским союзникам, что российский президент якобы вновь заявил о своей заинтересованности в Луганской и Донецкой областях. При этом он, вероятно, открыт для возможности урегулирования ситуации на Запорожье и Херсонщине, а также заморозке вдоль линии фронта.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский ранее отверг идею сдачи территорий на Донбассе, напоминает издание.

"Зеленский отказался вывести войска с оставшихся 30% территории Донетчины, которые всё ещё контролирует Украина. Он заявил, что это было бы неконституционно, и эта территория может быть использована в качестве плацдарма для последующих российских атак", – говорится в материале.

В понедельник украинский лидер должен встретиться с Трампом в Белом доме. Европейские лидеры опасаются, что Зеленский не получит от американского президента такого же дружественного отношения как Путин. Поэтому с ним может поехать группа поддержки.