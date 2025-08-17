Десятки взрывов: дроны массированно атаковали Россию ночью, под ударом непростой объект (видео)

В ряде областей была объявлена воздушная тревога

В ночь на 17 августа в Воронежской области России прогремело порядка десяти взрывов после очередного налета БПЛА. В результате была атакована железнодорожная станция "Лиски".

Речь идет о станции, которая считается одним из крупнейших железнодорожных узлов Юго-Восточной железной дороги РФ. Задержано движение некоторых поездов. Кроме того, произошло возгорание магазина и вещевого рынка. Об этом сообщили в соцсетях.

По данным SHOT, всего было около 10 взрывов над Лисками и Острогожском, а в небе были видны вспышки. При этом в Воронежской области была объявлена воздушная тревога.

Где на карте находится Воронежская область

Как заявил губернатор области Александр Гусев в своих соцсетях заявил, что якобы над Острогожским и Лискинским районами уже якобы были сбиты беспилотники.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на востоке области и над Воронежем уже были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.

Mash пишет, что минимум шесть взрывов также слышали над городом Россошь Воронежской области. Изначально дроны зафиксировали в 00:30 в небе над Борисоглебском. Местные отмечают, что якобы видели низколетящие БПЛА и слышали их жужжание.

В то же время SHOT заявляет, что еще более 10 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области. Местные рассказали, что слышали минимум 10 взрывов на окраине города Кстово примерно в пять утра. Они говорят, что дроны летели очень низко со стороны села Гагино и Шелокша.

Где на карте находится Нижегородская область

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 августа над Волгоградским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в России поднялся густой столб дыма.