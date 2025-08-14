Таинственного хищника из Красной книги заметили на Полесье: уникальные кадры из Древлянского заповедника (видео)

Появление этого вида свидетельствует об отличном экологическом состоянии водоемов региона

На просторах Полесья, в Древлянском природном заповеднике, появились особые кадры с одним из самых таинственных жителей местных водоемов. В объектив попала речная выдра, занесенная в Красную книгу Украины.

Это животное является настоящим индикатором экологической чистоты, ведь для своей жизни нуждается в незагрязненных водных экосистемах. Видео поделились в ПРООН в Украине.

Биология и особенности речной выдры

Речная выдра (Lutra lutra) — мелкий, но ловкий хищник из семейства куньих, для которого вода — не только среда обитания, но и дом. Она ведет большей частью сумеречно-ночной образ жизни, проводя большинство дня в уютных норах, расположенных как под, так и над уровнем воды. Вход в нору часто находится под водой, что защищает ее от нежелательных гостей. Иногда выдра занимает пустые жилища бобров или ондатр, что свидетельствует об ее адаптивности.

Питание и поведение выдры

Ее рацион чрезвычайно разнообразен: главная пища — рыба, но она также охотится на амфибий, ракообразных, водоплавающих птиц и даже мелких грызунов. Весной добавляются насекомые, пиявки и моллюски. Интересно, что молодые особи употребляют и растительную пищу, в частности, плоды и водные растения. Выдра часто делает тайники с добычей под нависшими берегами, демонстрируя незаурядный инстинкт запасливости.

Еще одна уникальная черта выдры — ее поведение, похожее на игру: она катается с илистых или снежных склонов, что помогает укреплять социальные связи и развивать навыки охоты и плавания. Она также демонстрирует способность использовать камни для разбивания твердых оболочек моллюсков – одно из немногих животных, применяющих инструменты в дикой природе.

Появление выдры в этом регионе – хороший признак того, что природные комплексы здесь здоровы и имеют все шансы сохраниться. Поэтому следует поддерживать сохранение этих уникальных природных территорий и заботиться об охране водных экосистем Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что выдра речная включена в Красную книгу Украины и имеет статус вида, близкого к угрожающему состоянию по критериям МСОП. Основными причинами уменьшения популяции были уничтожение природных местообитаний и охота ради меха. В настоящее время наблюдается рост численности вида за счет уменьшения охотничьего давления и потепления климата.