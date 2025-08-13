Решил замаскироваться? Богомола с необычной окраской заметили в Одесской области (фото)

Потепление климата Европы приводит к расширению ареала многих видов живых организмов

Жители северных районов Одесской области зафиксировали появление необычного насекомого. Это большой богомол коричневого цвета.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе. По словам автора сообщения, богомол появляется регулярно.

Приходит каждое утро и вечером. Видимо ест насекомых, садящихся на сетку, потому что под ней есть слабый, но постоянный ночной свет, говорится в сообщении.

Что известно о насекомом

Эксперты идентифицируют найденное насекомое как богомола обыкновенного (Mantis religiosa) в редкой коричневой расцветке. В Украине известно 7 видов богомолов, распространенных в основном на юге страны из-за теплого климата. Наиболее распространенный севернее вид — богомол обычный, ареал которого в начале XXI века занимает почти всю территорию Украины.

В Украине богомол обычный внесен в официальные перечни регионально редких видов Полтавской, Винницкой и других областей.

Богомолы являются полезными хищными насекомыми, охотящимися на вредителей. Их активность приходится на утренние и вечерние часы, что объясняет регулярность наблюдений жителя области. Потепление климата Европы приводит к расширению ареала многих видов живых организмов, в том числе и богомолов.

Богомол обыкновенный может достигать 4-7 см в длину. Это насекомое отличается характерной позой с приподнятыми передними лапами, за что и получило свое название.

Ранее "Телеграф" писал, что на побережье Одессы заметили хищное насекомое.