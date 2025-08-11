Ядовитый хищник из субтропиков уже в Украине: нашли в "Тузловских лиманах" (видео)

Он прячется в густой траве и активен с весны до позднего лета

В заповеднике "Тузловские лиманы" в Одесской области поселился новый ядовитый паук. В целом эти создания активно распространяются по Украине, обнаруживают новые виды и ареалы существования.

О фиксации нового для этого региона жителя сообщил начальник научно-исследовательского отдела НПП Иван Русев. Это желтосумый паук или хеиракантиум (Cheiracanthium punctorium). Это вид ядовитых пауков из семейства Miturgidae, который до недавнего времени был типичным для субтропиков Средиземноморья, сейчас же распространился по Европе, а в заповеднике живет на песчаной сыпи и возле лиманов.

Сейчас уже проживает практически по всей Европе. У нас встречается на песчаной сыпи и на прибрежно-защитных полосах лиманов. Иван Русев начальник научно-исследовательского отдела НПП

Самка желтосумого паука достигает 10-15 мм в длину, самец — 7-12 мм. Укус болезненный, как у осы, а в отдельных случаях может вызвать некроз тканей, тошноту, лихорадку и недомогание. Симптомы держатся до трех суток. На охоту пауки выходят по большей части вечером. Такой паук активен с мая по август, он прячется в густой траве.

Тузловские лиманы – это национальный природный парк в Одесской области, расположенный на юго-западе Украины. Это уникальная экосистема лиманов (соленых или полусоленых озер), песчаных кос и прибрежных зон Черного моря. На территории природного парка это не единственный ядовитый вид пауков.

