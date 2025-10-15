Сигнал Путину: в НАТО рассказали, как США помогают Украине получить преимущество на фронте

Американское оборудование оказывает "реальное влияние на поле боя", уверены в НАТО

Администрация Дональда Трампа продолжает продажу оружия из американских складов европейским партнерам для последующей передачи Украине. На этот момент семь стран сигнализируют о готовности покупать вооружение для Киева по модели PURL.

Что нужно знать

Украина опирается на западное вооружение

США продают оборудование Европе, а та — передает ВСУ

Украина смогла отвоевать территории с помощью оружия от Америки

Как рассказывал ранее "Телеграф", инициатива, которая на украинский язык переводится как Приоритетный список потребностей Украины, предусматривает регулярные пакеты помощи стоимостью 500 миллионов евро. Первые из них уже доставлены в Украину, остальные — в пути или разработке.

Высокопоставленный чиновник НАТО в комментарии "Телеграфу" раскрыл, что при PURL ВСУ получают не только средства противовоздушной обороны, но и "высокотехнологические военные возможности".

"Программа PURL предоставляет Украине высокотехнологичные военные возможности, которые ей требуются на поле боя уже сейчас.

Это влияет не только на то, чтобы Украина оставалась в борьбе, но и на то, чтобы она вела эту борьбу, имея на вооружении высокотехнологичное оружие», — сказал собеседник.

Еще один важный аспект программы, добавляет он, — в единстве, которое демонстрируют союзники.

"Это следует очень четко понимать не только как предоставление Украине всего необходимого, но и как совместные действия Соединенных Штатов и совершающих это вместе европейских союзников в кооперации.

Россия должна воспринимать это как абсолютно четкий сигнал единства позиции НАТО и поддержки, направленной на то, чтобы Украина получила все необходимое для победы в этом конфликте", — сказал чиновник Альянса.

По данным источников нашего издания, идея состоит в том, что европейские союзники смогут закупать оружие у США в течение года или полутора. Уже запланировано около 11 пакетов помощи из имеющихся на складах американских партнеров.

Другой чиновник Альянса во время одного из брифингов добавил, что Украина неоднократно подтверждала: американское оборудование оказывает "реальное влияние на поле боя".

Это оборудование было поставлено в соответствии с обещаниями, данными в августе и сентябре, и Украина отметила, что оно помогло ей отвоевать территорию и защитить свое воздушное пространство и граждан. Поэтому мы очень благодарны нашим союзникам, внесшим свой вклад, сказал чиновник НАТО.

