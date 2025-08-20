Мощные ливни и грозы. Где в преддверии Дня Независимости испортится погода

Зонтик лучше не забывайте

Уже на этой неделе в преддверии Дня Независимости Украину ожидается кардинальное изменение погоды. Ведь синоптики прогнозируют сильные дожди и ливни.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. Отмечается, что 22 и 23 августа почти всю территорию страны накроют дожди. Добавим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Погода в Украине 22 августа

В пятницу, 22 августа, на западе, севере и в центре Украины прогнозируется дождь, местами ливни с грозой. Здесь днем столбик термометра достигнет отметки до +23 градусов. Также осадки синоптики обещают и на юге страны, где припечет до +30 градусов. На востоке страны дожди не прогнозируют, и здесь будет тепло до +33 градусов.

Соответствующие данные публикует также Укргидрометцентр, по прогнозам которого будет дождь в указанных областях в течение дня.

Погода в Украине 23 августа

В субботу, 23 августа, дожди накроют уже восточные регионы и похолодание коснется всей территории Украины. Так, на западе, севере и в центре страны будет до +25 градусов без осадков. Синоптики прогнозируют умеренную облачность.

На юге страны воздух прогреется до +28 градусов, местами возможен дождь, по данным Укргидрометцентра.

Погода 24 августа

А вот в День Независимости в воскресенье, 24 августа, украинцев порадует без дождевая и теплая погода. Однако до +25 будет на востоке, юге и в центре страны, а вот в других регионах даже днем обещают до +17 градусов.

