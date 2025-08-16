Жара все? Погода в конце лета приготовила украинцам еще один сюрприз (карта)

Не очень оптимистичный прогноз

Погода в Украине близится к осеннему периоду. В конце месяца синоптики прогнозируют грозы.

"Телеграф", ссылаясь на данные Ventusky, расскажет, какой будет погода. По прогнозам синоптиков, 22 августа ожидаются мощные грозы, которые охватят значительную часть территории страны.

Погода в Украине 22 августа

По данным карты, 22 августа грозовая активность будет особенно интенсивной в западных регионах Украины. Самые мощные грозовые ячейки, отмеченные красными точками, которые сконцентрируются в районе Черновицкой области и близлежащих территорий. Грозы также ожидаются в Ивано-Франковской области и в горных районах Карпат.

Центральная часть страны также подвергнется воздействию грозовой деятельности. Красные отметки на карте указывают на формирование грозовых ячеек в Черкасской области, в частности, в районе Черкасс и Кременчуга. Житомирская область и северная часть Винницкой области будут также находиться в зоне грозовой активности.

Погода в Украине 23 августа

23 августа ожидаются значительные осадки, преимущественно западные и центральные регионы страны.

По данным метеорологической карты, 23 августа наиболее интенсивные осадки прогнозируются в западных областях Украины. Особенно мощные дождевые зоны сформируются над Черновицкой областью, где ожидаются самые большие накопления осадков. Интенсивные дожди также коснутся Ивано-Франковской и частично Львовской областей.

Центральная часть Украины также подвергнется дождевой активности. Значительные осадки ожидаются в Винницкой области, в частности, в районе Винницы и прилегающих территорий. Житомирская область, Киевщина и Черкасская область также будут находиться в зоне дождевых фронтов, хотя интенсивность осадков здесь будет несколько меньше.

