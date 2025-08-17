Вжарит до +40? Названы самые жаркие дни августа в Украине

Лето еще напомнит о себе

Август в Украине кажется довольно прохладным, однако несколько жарких дней все же будет. Ведь в ближайшие дни столбик термометра достигнет отметки почти в +40 градусов.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. Отмечается, что 27 и 29 августа Украину ожидает сильная жара, которая будет держаться недолго. Добавим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Жаркие дни августа

По прогнозам синоптиков, сильная жара накроет почти всю территорию Украины в среду, 27 августа. Днем столбик термометра на западе и севере достигнет отметки до +32 градусов, а на востоке, юге и в центре страны — до +37 градусов.

Погода в Украине 27 августа

Осадков на этот день не обещают, поэтому похолодания не будет. Однако уже к вечеру температура упадет до +20…25 градусов. Такая незначительная прохлада продержится весь день 28 августа и уже в пятницу жара ударит с новой силой.

В пятницу, 29 августа, на западе Украины и частично на севере будет до +20 градусов, а вот другим регионам так не повезет. Ведь на востоке, юге и в центре температура будет достигать +39 градусов. Осадков в этот день синоптики тоже не прогнозируют.

Погода в Украине 29 августа

