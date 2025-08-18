Август пока не балуется: может ли испортиться погода в Киеве в ближайшие дни

Чего ожидать в течение вторника-среды

Ближайшие дни августа обещают киевлянам летнюю погоду — солнечную, теплую и бездождливую. На протяжении 19-20 августа лишь иногда на небе будут плавать облака.

Воздух в эти дни может прогреться до максимальных 25…26 теплых градусов днем. Об этом сообщили в Погода.Мета и Meteofor.

Во вторник и среду, 19-20 августа, по прогнозам Погода.Мета ожидается теплая, но немножко облачная погода. Хотя солнце местами будет прогревать землю.

Причем температура в эти дни будет подниматься — с 22 до 25 теплых градусов днем и с 13 до 15 теплых градусов ночью. Ветер будет слабый, до 3 м/с.

Будет ли дождь в эти дни

По данным ресурса Meteofor, в течение этих двух суток будет преимущественно солнечно и без осадков. Температура днем будет достигать 23…26 теплых градусов, а ночью снизится до +13…14 °С.

В то же время ветер будет умеренный, до 6-7 м/с.

Какая будет температура

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине поджарит до +40 градусов. Синоптики прогнозируют, что август еще порадует горожан своими подарками.

Хотя до новой волны жары могут прийти мощные грозы, которые охватят значительную часть территории нашей страны.