Август пока не балуется: может ли испортиться погода в Киеве в ближайшие дни
Чего ожидать в течение вторника-среды
Ближайшие дни августа обещают киевлянам летнюю погоду — солнечную, теплую и бездождливую. На протяжении 19-20 августа лишь иногда на небе будут плавать облака.
Воздух в эти дни может прогреться до максимальных 25…26 теплых градусов днем. Об этом сообщили в Погода.Мета и Meteofor.
Во вторник и среду, 19-20 августа, по прогнозам Погода.Мета ожидается теплая, но немножко облачная погода. Хотя солнце местами будет прогревать землю.
Причем температура в эти дни будет подниматься — с 22 до 25 теплых градусов днем и с 13 до 15 теплых градусов ночью. Ветер будет слабый, до 3 м/с.
По данным ресурса Meteofor, в течение этих двух суток будет преимущественно солнечно и без осадков. Температура днем будет достигать 23…26 теплых градусов, а ночью снизится до +13…14 °С.
В то же время ветер будет умеренный, до 6-7 м/с.
