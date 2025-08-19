Непогода надвигается в Украину. Когда и где погода кардинально изменится

Зонтик дома лучше не забывать

На смену умеренному теплу и сухой погоде в Украине придут дожди. Уже в ближайшие дни большинство территорий страны накроет ливень с грозой.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра". Уже в пятницу, 22 августа, Украину накроют дожди.

На западе страны осадки прогнозируются в течение дня, иногда будет даже ливень. Столбик термометра днем будет колебаться от +21 до +23 градусов, а ночью опустится до +16 градусов. Северные области также ожидает дождь с грозой и температурными границами +21…+23 градуса.

Погода в Украине 22 августа

Восточным областям больше повезет с погодой, ведь дождей синоптики не обещают. Даже наоборот – в течение дня будет припекать солнце до +33 градусов днем и до +17 градусов ночью. На юге и в центре страны будет периодически идти дождь, но днем воздух прогреется до +31 градуса. Ночью столбик термометра опустится до +17 градусов.

Интересно, что уже на следующий день, 23 августа, дожди прокатятся по восточным регионам страны, а в других область прогнозируется умеренная облачность.

Погода в Украине 23 августа

Напомним, что вскоре Украину снова накроет летняя жара, которая продержится несколько дней. Уже названы даты, когда в стране станет невыносимо.

