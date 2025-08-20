Зрада отменяется? ВСУ смогли замедлить наступление россиян: какие факторы на это повлияли

Эксперт назвал главный критический участок фронта

Скорость продвижения российской армии в Украине существенно снизилась — за последнюю неделю войска РФ захватили лишь 75,7 кв. км, что является наименьшим показателем за всё лето. Об этом свидетельствуют данные украинского OSINT-проекта DeepState. Для сравнения: в течение предыдущих летних недель российские силы обычно занимали от 92 до 225 кв. км.

"Телеграф" обратился к военному эксперту Дмитрию Снегирёву, чтобы выяснить, с какими факторами связано замедление наступления российской армии.

Ключевые направления и события:

Покровское направление: основное продвижение — около 32 кв. км, однако ВСУ провели контратаку в районе Доброполья и вернули около 12 кв. км. Украинские источники публиковали видео из Золотого Колодца и Весёлого.

Сватовское направление: россияне продвинулись ещё на 20 кв. км, в частности, взяли село Зелёный Гай на Харьковщине. МО РФ сообщало о его захвате ещё в июле, но видео с российским флагом появилось лишь недавно.

Южные рубежи (между Донетчиной и Днепропетровщиной): ориентировочно 19 кв. км продвижения на разных участках фронта.

Ситуация на Константиновском направлении остаётся сложной из-за того, что российские войска контролируют господствующие высоты в районе Торецка и Часова Яра. Как отметил военный эксперт Дмитрий Снегирёв в комментарии "Телеграфу", это позволяет противнику вести фланговые обстрелы, влияя на украинскую логистику, в том числе и с помощью ствольной артиллерии.

"Именно Константиновское направление – очень проблемное направление. Проблема заключается в том, что россияне контролируют господствующие высоты – Торецк и Часов Яр. Фактически город, и не только город, оперативные тылы находятся под фланговыми обстрелами. То есть они имеют возможность влияния на логистику, причём даже с использованием ствольной артиллерии, уже не говоря о РСЗО и других средствах поражения", — сказал Снегирёв.

Он добавил, что контроль над высотами даёт возможность дальнейшего продвижения, хотя сейчас это происходит на тактическом уровне. Сложной остаётся ситуация и в районе Торецка. Снегирёв также обратил внимание на активизацию действий россиян в районе Лимана. По его словам, направление не слишком представлено в информационном поле, однако в военном плане имеет значение.

Ещё одно направление активности — район Двуречной в Харьковской области. Там, по словам эксперта, наблюдается расширение присутствия со стороны РФ с потенциальной угрозой дальнейшего продвижения.

"Плюс активизация в районе Двуречной, это Харьковская область, расширение зоны присутствия с угрозой продвижения вдоль Оскола опять же в сторону Славянско-Краматорской агломерации", — сказал Снегирёв.

Он подчеркнул, что российские войска действуют сразу на нескольких направлениях, однако их главная цель — выйти на Константиновку с последующим прорывом.

"Несколько направлений одновременно, но конечная цель — это выход как раз на контроль над Константиновкой с угрозой дальнейшего прорыва – Дружковка, ну и туда на Славянск", — пояснил эксперт.

Вместе с тем он считает, что несмотря на угрозы, перспектива захвата города для РФ не является очевидной.

Это довольно неприятные моменты, но, по большому счёту там ситуация усложняется для тем, что Константиновка – большой промышленный город, значительно больше, чем даже Бахмут, тем более Часов Яр. И историческая перспектива его захвата довольно для них туманна Дмитрий Снегирёв

Позиции готовились с 2014-го года

Российские войска действительно упёрлись в оборонительные линии и большие города, которые значительно сложнее захватить, чем ранее оккупированный Бахмут. Эксперт подчеркнул, что цена наступления на новом этапе для России будет чрезвычайно высокой. По его словам, даже захват Константиновки не будет означать стратегического контроля над регионом. Сама Константиновка — не ключевой город, расположенный в низине, тогда как дальше — господствующие высоты, в частности гора Карачун.

"Дальше идёт Славянск, там гора Карачун. Это господствующие высоты. Плюс с 2014-го года мы там готовились", — отметил Снегирёв.

Он добавил, что на подступах к Славянску Украина будет иметь тактическое преимущество, и продвижение России в этой зоне будет чрезвычайно сложным. Даже в долгосрочной перспективе, по его мнению, захват этой части Донетчины маловероятен.

Соответственно наскоком взять будет уже сложно. У нас уже тактическое преимущество за счёт господствующих высот. То есть в сочетании того, что это промышленные города, это само по себе даёт нам преимущество. А уличные бои – бои высокой интенсивности. Плюс у нас будут уже за спиной высоты, а это значительно усиливает наши позиции. Это даже и за четыре года нереально взять. Если не будет "договорняка" со сдачей остатка области. Подчёркиваю: исторической перспективы захвата нет Дмитрий Снегирёв

Какие факторы сработали для того, чтобы российское наступление застопорилось

Одним из ключевых факторов, который остановил российское наступление, стали именно успешные действия Сил обороны Украины. Речь идёт не только о боевых успехах на Донетчине, а прежде всего о срыве попыток врага продвинуться в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Там россияне пытались реализовать политический сценарий создания буферных зон, что должно было бы усилить давление на Украину в контексте переговоров.

Успешные действия Сил обороны Украины не позволили реализовать политическую составляющую российского наступления — создание буферных зон глубиной продвижения до 20 км, причём как на территории Харьковской, Сумской области, так и аналогичные планы по Днепропетровской области. То же самое — на Запорожском направлении, где удалось стабилизировать ситуацию после ряда попыток россиян улучшить тактическое положение в районе Малой Токмачки с угрозой выхода на Орехово. Эти сценарии были просчитаны военный эксперт Дмитрий Снегирёв

Отдельное внимание эксперт обратил на Донетчину, где Россия сфокусировала силы на промышленных городах — Константиновке, Славянске, Краматорске. Кроме военных задач, речь идёт и о ресурсном интересе: Покровский район имеет значительные залежи коксующегося угля и лития.

"Основная угроза прорыва была как раз в направлении Константиновки — давление с нескольких направлений одновременно: Торецкого, Часова Яра, Лиманского и Покровска. Ключевой задачей оккупантов является захват промышленных центров Донецкой области. Славянск, Краматорск, Константиновка. Относительно Покровска, россиян интересует именно Покровский район как место максимальной концентрации полезных ископаемых. Шевченково — это литий. В Покровском районе — крупнейшие в Европе залежи коксующегося угля", — подчеркнул он.

После оккупации Шевченково, по его словам, Россия использовала давление на Покровск, чтобы реализовать не столько военную, сколько политическую цель — продемонстрировать способность выйти к админгранице Днепропетровщины.

По мнению Снегирёва, не стоит отбрасывать и политический фактор замедления наступления — его признают даже сами представители РФ.

"То есть отбрасывать этот фактор нельзя. Более того, его признают и сами россияне, что было оказано давление. И соответственно именно это, по их мнению, повлекло замедление дальнейшего продвижения", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что в России попытку политического давления Запада рассматривают как повторение предыдущих сценариев.

"Причём стоит говорить, что москали приводят в качестве доказательной базы этой теории заговора события ещё периода АТО. Это, соответственно, Минск-1, Минск-2. На момент максимального продвижения россиян страны Запада оказывают давление на Российскую Федерацию, стол переговоров — и, соответственно, дальнейшее наступление фактически приостановлено", — пояснил он.

Сработала комбинация факторов

Благодаря эффективным действиям Сил обороны Украины, в сочетании с международным давлением, России не удалось реализовать сценарий политического шантажа относительно так называемого "обмена территориями".

"Именно благодаря успешным действиям Сил обороны Украины, соответственно в сочетании с международным фактором, удалось сорвать планы российского командования по так называемому обмену территориями и фактическому ультиматуму украинскому политическому руководству. И угрозы дальнейшего продвижения вглубь промышленных районов Донецкой области", — отметил Снегирёв.

Он добавил, что ситуация на фронте последних недель создала новые условия для международного диалога о завершении войны.

Этот фактор и даёт возможность, соответственно уже на международной арене, в том числе и нашим стратегическим партнёрам, продвигать собственное видение окончания войны — а именно по линии боевого соприкосновения, а не как россияне, — полный контроль над территориями Донецкой области. Вот это основной вывод этих событий последних двух недель подытожив Дмитрий Снегирёв

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что одной из самых обсуждаемых тем мирных переговоров сейчас остаётся вопрос территориальных уступок. По данным СМИ, на встрече с американским президентом Владимир Путин заявил, что позиция России не изменилась — Москва по-прежнему требует, чтобы Киев отказался от контроля над территорией Донецкой области.