Пять принципов завершения войны, выход из Донбасса и не только. Главные заявления Зеленского после разговора с Трампом
Мирные переговоры следует совмещать с надлежащим давлением на Россию, говорит Зеленский
Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом согласовал пять принципов по завершению войны России против Украины.
Об этом глава украинского государства заявил в Берлине 13 августа в рамках совместной пресс-конференции с канцлером Фридрихом Мерцом. "Телеграф" расскажет, о чем именно говорил Зеленский.
Перед этим координационным разговором мы согласовали пять общих принципов. Именно это формат переговоров,
Что это за принципы
- Все, что касается Украины, должно обсуждаться с Украиной.
- Мы должны готовить трехсторонний формат разговора.
- Должна быть прекращение огня.
- Должны быть гарантии безопасности, действительно надежные. Россия не может иметь права вето на перспективу Украины в ЕС и НАТО.
- Мирные переговоры следует совмещать с давлением.
Сегодня, кстати, президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать,
Он отметил, что мирные переговоры следует совмещать с надлежащим давлением на Россию.
Санкции должны быть и должны быть ужесточены, если Россия не согласует на прекращение огня в Аляске. Это эффективные принципы, важно, чтобы они сработали,
Разговор с Трампом и лидерами ЕС — что известно
Напомним, перед встречей президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа без участия президента Украины Владимира Зеленского в Европе выразили обеспокоенность, что там решится судьба Украины и европейской безопасности.
Потому европейские лидеры вместе с Зеленским сегодня, 13 августа, провели видеоконференцию с президентом США.
