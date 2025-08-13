Укр

Пять принципов завершения войны, выход из Донбасса и не только. Главные заявления Зеленского после разговора с Трампом

Марина Ищенко
Мирные переговоры следует совмещать с надлежащим давлением на Россию, говорит Зеленский

Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом согласовал пять принципов по завершению войны России против Украины.

Об этом глава украинского государства заявил в Берлине 13 августа в рамках совместной пресс-конференции с канцлером Фридрихом Мерцом. "Телеграф" расскажет, о чем именно говорил Зеленский.

Перед этим координационным разговором мы согласовали пять общих принципов. Именно это формат переговоров,

акцентировал президент Украины.

Что это за принципы

  • Все, что касается Украины, должно обсуждаться с Украиной.
  • Мы должны готовить трехсторонний формат разговора.
  • Должна быть прекращение огня.
  • Должны быть гарантии безопасности, действительно надежные. Россия не может иметь права вето на перспективу Украины в ЕС и НАТО.
  • Мирные переговоры следует совмещать с давлением.

Сегодня, кстати, президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать,

добавил президент

Он отметил, что мирные переговоры следует совмещать с надлежащим давлением на Россию.

Санкции должны быть и должны быть ужесточены, если Россия не согласует на прекращение огня в Аляске. Это эффективные принципы, важно, чтобы они сработали,

подчеркнул Зеленский

Разговор с Трампом и лидерами ЕС — что известно

Напомним, перед встречей президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа без участия президента Украины Владимира Зеленского в Европе выразили обеспокоенность, что там решится судьба Украины и европейской безопасности.

Потому европейские лидеры вместе с Зеленским сегодня, 13 августа, провели видеоконференцию с президентом США.

