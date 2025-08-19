"Цель - не Крым и Донбасс": Лавров сделал новое абсурдное заявление и обратился к Зеленскому

Лавров придумал новые нелепые отговорки

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ якобы никогда не ставила своей целью получить Крым, Донбасс или так называемую "Новороссию".

Об этом Лавров сказал в интервью одному из российских пропагандистских телеканалов. По его словам, главной задачей якобы была "защита русских людей".

"Мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни "Новороссия" как территории никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей", — заявил Лавров.

Кроме того, российский глава МИД высказался в сторону президента Украины Владимира Зеленского:

"Если Зеленский "печется" о Конституции Украины, то нужно начать с первых статей, где гарантируется обеспечение прав русскоязычного населения".

Сергей Лавров

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 18 августа во время встречи в Белом доме Трамп заявил, что Украина "никогда не будет в НАТО". Но, по его словам, Украина будет иметь "хорошие гарантии безопасности" и "надежную защиту". А Зеленский пообещал, что все территориальные вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече.

В ночь на 19 августа, когда Дональд Трамп звонил по телефону руководителю России Владимиру Путину. Именно в это время Россия устроила очередную атаку на Украину. Помимо большого количества ударных беспилотников стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101. Враг также запускал баллистические ракеты по Одесской и Полтавской областям. Именно Кременчуг стал главной мишенью атаки.