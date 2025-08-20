Дорогая "скидка": как в одном из популярных магазинов обманывают украинцев (видео)

Следует проверять товар, который покупаете в магазине

Летний сезон распродаж в Украине оказался не столь выгоден для покупателей, как кажется на первый взгляд. Девушка-покупатель открыла схему обмана в одном из всемирно известных магазинов.

Соответствующее видео публикуется в местных телеграм-каналах Киева. В популярном магазине Sinseу женщина обнаружила вопиющий случай обмана.

Брюки, продававшиеся со "скидкой" за 269 гривен, на самом деле имели начальную цену — 219 гривен. Это стало ясно после того, как девушка отклеила верхний ценник.

Таким образом, незаконная прибыль магазина могла составить 50 гривен с одной пары штанов. Переплата покупателя составила около 23% от настоящей цены товара.

Если предположить, что в одном магазине было продано 10 таких пар штанов, то незаконная прибыль составила бы 500 гривен. Учитывая, что сеть Sinse насчитывает 149 магазинов в Украине по состоянию на 2024 год, и если подобная схема применялась во всех точках продаж, то общая незаконная прибыль могла бы достичь 74 500 гривен только с одной позиции товара.

Советы покупателям

Проверяйте ценники, особенно при распродажах. Следует сравнивать цены в разных магазинах перед покупкой и обращать внимание на "подозрительно выгодные" предложения. При обнаружении обмана следует обращаться в администрацию магазина и контролирующих органов.

