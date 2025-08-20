Дорога "знижка": як в одному з популярних магазинів дурять українців (відео)

Варто перевіряти товар, який купуєте в магазині

Літній сезон розпродажів в Україні виявився не таким вигідним для покупців, як здається на перший погляд. Дівчина-покупець розкрила схему обману в одному з всесвітньовідомих магазинів.

Відповідне відео публікують у місцевих телеграм-каналах Києва. У популярному магазині Sіnseу жінка виявила кричущий випадок обману.

Штани, які продавалися з "знижкою" за 269 гривень, насправді мали початкову ціну — 219 гривень. Це стало зрозуміло після того, як дівчина відклеїла верхній цінник.

Таким чином, незаконний прибуток магазину міг скласти 50 гривень з однієї пари штанів. Переплата покупця становила майже 23% від справжньої ціни товару.

Якщо припустити, що в одному магазині було продано 10 таких пар штанів, то незаконний прибуток склав би 500 гривень. Враховуючи, що мережа Sіnseу налічує 149 магазинів в Україні станом на 2024 рік, і якщо подібна схема застосовувалася у всіх точках продажу, то загальний незаконний прибуток міг би сягнути 74 500 гривень лише з однієї позиції товару.

Поради покупцям

Перевіряйте цінники, особливо під час розпродажів. Варто порівнювати ціни в різних магазинах перед покупкою та звертати увагу на "підозріло вигідні" пропозиції. При виявленні обману слід звертатися до адміністрації магазину та контролюючих органів.

Раніше "Телеграф" писав, що фітнес-клуб Sport Family в Одесі несподівано закрився, залишивши клієнтів без грошей і можливості тренуватися.