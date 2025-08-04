Тусил с голубями. Необычную птицу заметили возле дома в Запорожье (видео)
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Неравнодушные ищут способы помочь
Попугай с голубями бродит в Запорожье по дворам многоэтажек. Птицу заметили на улице Чаривна.
Об этом сообщили в местных телеграмм-каналах. Речь идет о Чаривний 48 и 44.
"От кто держит этот район", — говорится в сообщении.
Необычный пернатый житель чувствует себя уверенно и спокойно обращается со своими родственниками-голубями. Птица не проявляет признаков стресса или страха, свободно передвигается по территории двора вместе со стаей.
Скорее всего, это попугай породы корелла – популярный домашний вид с характерной окраской и челкой на голове. Вероятнее всего, он мог убежать из клетки или вылететь через открытое окно из квартиры владельцев.
В комментариях нашлись его владельцы и подтвердили, что птица вылетела в окно на кухне, а женщина не успела его поймать. Попугая зовут Красавчиком. Небезразличные предложили свою помощь.
Другие в комментариях написали, что им жаль птицу. И если придут морозы – он погибнет.
Корелла – это австралийские попугаи среднего размера, известные своей социальностью и способностью легко адаптироваться к новым условиям. В природе они живут стаями, поэтому общество голубей могло стать для беглеца временной заменой родной компании.
В Австралии корелы широко распространены практически по всему континенту, кроме густых лесных районов и пустынь. Они населяют открытые местности, саваны, лесостепи и сельскохозяйственные угодья.
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