Тусил с голубями. Необычную птицу заметили возле дома в Запорожье (видео)

Неравнодушные ищут способы помочь

Попугай с голубями бродит в Запорожье по дворам многоэтажек. Птицу заметили на улице Чаривна.

Об этом сообщили в местных телеграмм-каналах. Речь идет о Чаривний 48 и 44.

"От кто держит этот район", — говорится в сообщении.

Необычный пернатый житель чувствует себя уверенно и спокойно обращается со своими родственниками-голубями. Птица не проявляет признаков стресса или страха, свободно передвигается по территории двора вместе со стаей.

Скорее всего, это попугай породы корелла – популярный домашний вид с характерной окраской и челкой на голове. Вероятнее всего, он мог убежать из клетки или вылететь через открытое окно из квартиры владельцев.

В комментариях нашлись его владельцы и подтвердили, что птица вылетела в окно на кухне, а женщина не успела его поймать. Попугая зовут Красавчиком. Небезразличные предложили свою помощь.

Другие в комментариях написали, что им жаль птицу. И если придут морозы – он погибнет.

Корелла – это австралийские попугаи среднего размера, известные своей социальностью и способностью легко адаптироваться к новым условиям. В природе они живут стаями, поэтому общество голубей могло стать для беглеца временной заменой родной компании.

Попугай Корелла

В Австралии корелы широко распространены практически по всему континенту, кроме густых лесных районов и пустынь. Они населяют открытые местности, саваны, лесостепи и сельскохозяйственные угодья.

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