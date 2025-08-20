В Кремле согласились со списком стран-гарантов безопасности Украины: в перечне есть заклятые враги Путина

Лавров заявил, что РФ готова участвовать в гарантиях безопасности Украины вместе с другими странами, но есть нюанс

Россия в очередной раз пытается навязать собственное видение гарантий безопасности для Украины. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что без участия Москвы такие переговоры, по его мнению, "не имеют смысла".

Его слова цитируют росСМИ. Политик выступил с тезисом о необходимости равноправного участия Москвы в возможной системе гарантий для Киева.

Он заявил, что Кремль не против привлечения крупных международных игроков, среди которых назвал 4 страны.

Россия согласна, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран как Китай, США, Великобритания, Франция. Сергей Лавров

По словам главы российской дипломатии, именно эти государства могли бы стать участниками формата, однако ключевая роль, по его убеждению, все равно должна остаться за Россией. Интересно, что перечисленные Сергеем Лавровым государства — это страны-победители нацизма во Второй мировой войне, известные также как участники Антигитлеровской коалиции.

Лавров подчеркнул, что Москва "согласна" обеспечивать безопасность Украины вместе с другими странами, однако без участия Кремля какие-либо обсуждения считает "путем в никуда".

Гарантии безопасности для Украины — что известно

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов Украины, США и ведущих европейских лидеров, где центральной темой стали будущие гарантии безопасности для Украины.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон готов присоединиться к процессу, однако главная роль в системе гарантий должна принадлежать европейским партнерам. Он также четко заявил, что отправка американских военных в Украину не рассматривается. В то же время, по его словам, возможным вариантом может стать воздушная поддержка Украины при угрозе.

Участники "коалиции решительных" подтвердили готовность развернуть силы сдерживания на украинской территории с целью обеспечения реальной оборонной способности и быстрого реагирования на вызовы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после встречи в Белом доме 18 августа около 10 европейских государств заявили о готовности направить свои войска в Украину. Такое решение стало возможным благодаря гарантиям, которые Трамп предоставил по поводу участия Вашингтона в укреплении безопасности и обороны Киева.