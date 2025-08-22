Был поселением кимерийцев, а стал центром кораблестроения: как Николаев получил свое название (фото, видео)

История названия Николаева связана с войной, святым Николаем и мореплавателями. Какая версия правдива?

Город Николаев на юге Украины на самом деле имеет чрезвычайно глубокие исторические корни. На этой территории еще за тысячу лет до нашей эры существовал так называемый город людей кимерийских — древнейший город в стране, упомянутый в источниках.

В Средневековье на этой удобной территории литовские князья построили город Витовцы, ныне это часть Корабельного района. В 18 веке Николаев стал центром кораблестроения — здесь построили населенный пункт Орош.

21 июля 1788 г. князем Григорием Потемкиным приказано заложить верфь на полуострове при слиянии Ингула и Буга. В это время впервые упоминается название Николаев.

Карта 1787 — Орош и Витовка есть, а верфь еще не заложили

По одной из версий, корабельный город назван в честь взятия тогда еще турецкой крепости Очаков в том же году. Взятие прошло в день святого Николая.

Другая версия происхождения названия также в честь святого Николая, но по другой причине. Ведь он традиционно считается покровителем моряков и путешественников, а город закладывался как флотский и корабельный и название должно стать своего рода защитой.

С 19 века Николаев стал самым крупным центром судостроения на Черном море и третьим по важности портом Российской империи.

Вид с царской пристани/Цифровой фотоархив Николаева

Вид на Штурманское училище/ Цифровой фотоархив Николаева

Не изменилась ситуация и в советское время и за годы независимости. Город активно развивался и становился все красивее.

Но после 2022 года, как и во время основания во время войны с турками, город снова на передовой — прифронтовой в стране, охваченной водоворотом борьбы.

