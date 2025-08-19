У кобзарей и лирников был тайный язык. Некоторые слова из него сейчас известны, как "блатные"
Он существовал вплоть до 1930 года
Украинский язык — богатый и самобытный. Внутри него существовал еще один — давний тайный язык украинских незрячих народных исполнителей.
О нем рассказал Сергей Куприенко на своей Facebook-странице. На рубеже XIX-XX в. украинские фольклористы записали очень необычный язык украинских незрячих народных исполнителей — лебиев (кобзарей, бандуристов, лирников). "Лебиями" и "любками" называли также нищих и старцев. Язык, получивший название "лебийский" они использовали его в общении между собой и с поводырями.
Откуда и когда возник лебийский язык, неизвестно — никто не помнил, когда и как он появился. Его слова были созданы лирниками на основе украинского, новогреческого, цыганского, румынского, мадьярского, тюркского, староеврейского, еврейского, старославянского, шведского и других языков.
Этот тайный язык был распространен на огромной территории — от Галичины и Западного Подолья до Могилева и Брянска. Он отличался в зависимости от региона. Лебийский формировался и функционировал по законам тогдашнего разговорного украинского языка. Кроме заимствований многие слова в нем образовывались на основании ассоциаций: воз — "котень", бить — "кулати", "копсати", "боксати".
Первые упоминания о тайном языке кобзарей
Одно из первых литературных упоминаний об этом языке появляется в статье "Дѣдовська (жебрацька) мова". Она была размещена во львовском журнале "Зоря" за июль 1886 года. Автор предположил, что беглые крепостные, скрываясь от преследований, "притворялись нищими, а для того, чтобы скрыть содержание своих разговоров, в которых высказывались их планы, направленные против господ, придумали особый язык…".
"Лебийский язык" ушел в небытие вместе с кобзарями
Тайная речь существовала как минимум до 1930-х годов, когда постепенно практика кобзарства и лирничества была насильственно ликвидирована. Советские власти видели в них угрозу и "пропаганду" "времен гетманов и казацкой романтики".
Некоторые слова лебийского языка известны многим как блатные
- лох — "мужик" ;
- гальомий, галімий — имел значение "большой";
- хаза — "хата" ;
- кльовий — "хороший", "красивый".
Некоторые другие слова лебийского языка
- Авлида — корова
- Ахвес — Бог
- Варначка, варнага — курица
- Вислаки, веслюка — яблоки
- Галасть, галусть - соль
- Гальмоальмо — молоко
- Гарда, гардиман, гертиха — водка
- Гомерляс, омелясни - сахар
- Декан, дикона — десять
- Дулясити — курить, гореть
- Закаплунити — закрыть
- Карабка, карабелька — ложка
- Керити, кирити — пить
- Кирха — свинья
- Похазник — хозяин
- Псалка — рыба
- Стичити — стоять
- Хаз, хвирт — двор
- Хирани, херане — люди
- Ховби, хобни — деньги
- Шмурний — глупый
