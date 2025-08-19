Укр

У кобзарей и лирников был тайный язык. Некоторые слова из него сейчас известны, как "блатные"

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинские странствующие музыканты Новость обновлена 19 августа 2025, 14:28
Украинские странствующие музыканты. Фото Коллаж "Телеграф"

Он существовал вплоть до 1930 года

Украинский язык — богатый и самобытный. Внутри него существовал еще один — давний тайный язык украинских незрячих народных исполнителей.

О нем рассказал Сергей Куприенко на своей Facebook-странице. На рубеже XIX-XX в. украинские фольклористы записали очень необычный язык украинских незрячих народных исполнителей — лебиев (кобзарей, бандуристов, лирников). "Лебиями" и "любками" называли также нищих и старцев. Язык, получивший название "лебийский" они использовали его в общении между собой и с поводырями.

Откуда и когда возник лебийский язык, неизвестно — никто не помнил, когда и как он появился. Его слова были созданы лирниками на основе украинского, новогреческого, цыганского, румынского, мадьярского, тюркского, староеврейского, еврейского, старославянского, шведского и других языков.

Этот тайный язык был распространен на огромной территории — от Галичины и Западного Подолья до Могилева и Брянска. Он отличался в зависимости от региона. Лебийский формировался и функционировал по законам тогдашнего разговорного украинского языка. Кроме заимствований многие слова в нем образовывались на основании ассоциаций: воз — "котень", бить — "кулати", "копсати", "боксати".

Первые упоминания о тайном языке кобзарей

Одно из первых литературных упоминаний об этом языке появляется в статье "Дѣдовська (жебрацька) мова". Она была размещена во львовском журнале "Зоря" за июль 1886 года. Автор предположил, что беглые крепостные, скрываясь от преследований, "притворялись нищими, а для того, чтобы скрыть содержание своих разговоров, в которых высказывались их планы, направленные против господ, придумали особый язык…".

Кобзарь
Кобзарь

"Лебийский язык" ушел в небытие вместе с кобзарями

Тайная речь существовала как минимум до 1930-х годов, когда постепенно практика кобзарства и лирничества была насильственно ликвидирована. Советские власти видели в них угрозу и "пропаганду" "времен гетманов и казацкой романтики".

Некоторые слова лебийского языка известны многим как блатные

  • лох — "мужик" ;
  • гальомий, галімий — имел значение "большой";
  • хаза — "хата" ;
  • кльовий — "хороший", "красивый".

Некоторые другие слова лебийского языка

  • Авлида — корова
  • Ахвес — Бог
  • Варначка, варнага — курица
  • Вислаки, веслюка — яблоки
  • Галасть, галусть - соль
  • Гальмоальмо — молоко
  • Гарда, гардиман, гертиха — водка
  • Гомерляс, омелясни - сахар
  • Декан, дикона — десять
  • Дулясити — курить, гореть
  • Закаплунити — закрыть
  • Карабка, карабелька — ложка
  • Керити, кирити — пить
  • Кирха — свинья
  • Похазник — хозяин
  • Псалка — рыба
  • Стичити — стоять
  • Хаз, хвирт — двор
  • Хирани, херане — люди
  • Ховби, хобни — деньги
  • Шмурний — глупый

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском правильно сказать "позорище". Позорища, стыдобы или ганьбищі в словарях нет.

Теги:
#Украина #Украинский язык