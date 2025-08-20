Раскалывают ли ТЦК Украину? Социолог объяснила, почему мы проигрываем России

Украинская пропаганда не умеет бороться с враждебным ИПСО

В украинском обществе нет расколов, но есть линии разделения. И усиливающиеся конфликты граждан с ТЦК — одна из них. И хотя это не так опасно, ситуацию усугубляют вражеские информационно-психологические операции (ИПСО), которые настраивают население негативно к мобилизационным мерам, осуществляемым военнослужащими терцентров комплектации и соцподдержки.

Об этом блиц-интервью "Телеграфу" рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова. Она объяснила, почему проигрывает украинская пропаганда.

Больше читайте в публикации: "Боюсь, они не вернутся: демограф Либанова о выезде за границу до 22 лет, мобилизации и "войне" с ТЦК".

— Это точно не раскол. Ну, что там ТЦК? Раскол, это когда приблизительно равные по численности группы. Потому что такое ТЦК против всего мобилизационного контингента. Поэтому расколом это нельзя назвать. Я бы расценивала это иначе, — говорит социолог.

По ее мнению, это в значительной степени вражеское ИПСО, с которым мы не умеем бороться.

— Когда-то на Кабмине на одном из совещаний я сказала: современная власть выиграла выборы в значительной степени благодаря исключительной, классной работе с населением, с информацией. Ну это ведь правда! Это был главный довод и инструмент. Что же вы сейчас все это проигрываете?! Что с вами произошло? При этом, если бы мы только России проигрывали в этом плане. Проигрываем, кому хочешь, — сетует Элла Либанова.

