Раскалывают ли ТЦК Украину? Социолог объяснила, почему мы проигрываем России

Игорь Тимофеев
Украинцы все чаще жалуются на действия ТЦК
Украинцы все чаще жалуются на действия ТЦК. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинская пропаганда не умеет бороться с враждебным ИПСО

В украинском обществе нет расколов, но есть линии разделения. И усиливающиеся конфликты граждан с ТЦК — одна из них. И хотя это не так опасно, ситуацию усугубляют вражеские информационно-психологические операции (ИПСО), которые настраивают население негативно к мобилизационным мерам, осуществляемым военнослужащими терцентров комплектации и соцподдержки.

Об этом блиц-интервью "Телеграфу" рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова. Она объяснила, почему проигрывает украинская пропаганда.

Больше читайте в публикации: "Боюсь, они не вернутся: демограф Либанова о выезде за границу до 22 лет, мобилизации и "войне" с ТЦК".

— Это точно не раскол. Ну, что там ТЦК? Раскол, это когда приблизительно равные по численности группы. Потому что такое ТЦК против всего мобилизационного контингента. Поэтому расколом это нельзя назвать. Я бы расценивала это иначе, — говорит социолог.

По ее мнению, это в значительной степени вражеское ИПСО, с которым мы не умеем бороться.

— Когда-то на Кабмине на одном из совещаний я сказала: современная власть выиграла выборы в значительной степени благодаря исключительной, классной работе с населением, с информацией. Ну это ведь правда! Это был главный довод и инструмент. Что же вы сейчас все это проигрываете?! Что с вами произошло? При этом, если бы мы только России проигрывали в этом плане. Проигрываем, кому хочешь, — сетует Элла Либанова.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу" негатив выезда из Украины мужчин до 22 лет.

