Даже не заплатили: Зинченко признался, почему убил Фарион

У подозреваемого было много ходатайств

Дело об убийстве Ирины Фарион рассматривается на очередном заседании суда 22 августа. Подозреваемый Вячеслав Зинченко выступил с новыми заявлениями.

Об этом сообщает издание Говорит Великий Львов. Журналисты из зала суда показали видео.

Обвиняемый Зинченко подал в суд два ходатайства: во-первых, он хочет ознакомиться с материалами дела. Во-вторых, он настаивает на проведении закрытого заседания, если сегодня будут прослушивать телефонные разговоры его родителей.

Однако, как отметили журналисты, прокурор говорит, что пока этого не было в планах. Потому заседание состоится в открытом формате.

Кроме того, в суде зачитали прослушанные разговоры подозреваемого Зинченко с сокамерниками в СИЗО. Среди них диалог от 6 августа 2024 года, где его спрашивали о причастности к убийству Ирины Фарион. Во время разговора со своими соседями в СИЗО Зинченко также признался, что не получил денег за убийство и совершил его из-за личной неприязни.

Поэтому обвиняемый подал ходатайство, требуя, чтобы эти разговоры не считались доказательствами, потому что якобы говорил это под давлением, чтобы от него "отцепились".

Ниже можно увидеть видео обнародованное журналистами, где Зинченко с другими заключенными рассказывает, почему убил языковед Ирину Фарион. Обвиняемый в это время улыбается.

Осторожно, на видео много нецензурной брани!

Суд завершил исследование письменных доказательств по делу Зинченко. Следующим этапом должен стать допрос обвиняемого, однако дочь языковеда София Особа попросила провести его на следующем заседании, и адвокаты Зинченко поддержали это предложение. Следующее судебное заседание назначено на 2 сентября.

Расследование убийства Ирины Фарион — что известно

13 февраля Шевченковский районный суд Львова начал разбирательство по сути дела об убийстве языковеда Ирины Фарион. Следствие считает, что Вячеслав Зинченко вечером 19 июля 2024 года подстерег языковед Ирину Фарион во дворе ее дома на улице Масарика во Львове. Как отмечается, он приблизился к женщине и выстрелил ей в голову, после чего скрылся. Через несколько часов общественный деятель скончался в больнице .

После смены подозрения Зинченко подозревают в умышленном убийстве человека в связи с исполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном обращении с оружием.

Прокурор заявил, что Зинченко в 2022 году присоединился к Telegram-группе национал-социалистической группировки NS/WP. В 2024 году присоединился к группе, связанной с российской неонацистской организацией. Эти сообщества пропагандируют культ насилия и жестокости, а также расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию.

По данным следствия, у Зинченко могла возникнуть личная неприязнь к Ирине Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка. Хотя заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов заявлял после личного общения с Зинченко, что тот "абсолютно проукраинский". Но, мол, парень "считает, что не нужно разделять украинское общество".

Сам Зинченко отвергает причастность к убийству Фарион. Также возражает против гражданского иска, в котором дочь убитого языковеда София Особа просит о компенсации в 15 млн гривен за убийство матери. По выдвинутым статьям парню грозит пожизненное лишение свободы.