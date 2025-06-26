Гитлер, свастика и фото Фарион: в телефоне подозреваемого в убийстве языковеда нашли много интересного (фото)

Дочь убитой Фарион заявила, что правоохранители нашли в смартфоне Зинченко около 8 000 скриншотов карт Львова

26 июня в Шевченковском районном суде Львова продолжилось рассмотрение дела Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. В его телефоне нашли фото с жертвой и странные призывы, которые фигурант скачал якобы уже после преступления.

Как пишет "Суспільне", речь идет не только о снимках из интернета — среди файлов были обнаружены скриншоты местных карт, фото ее лица, а также обработанные в фотошопе кадры с нацистской символикой. Кроме того, на фотографиях фигурирует и немецкий диктатор Адольф Гитлер.

Что было в телефоне подозреваемого Зинченко

Что было в телефоне подозреваемого Зинченко

Что было в телефоне подозреваемого Зинченко

Что было в телефоне подозреваемого Зинченко

Одной из них была фотография Ирины Фарион с заклеенными глазами. "Это та же фотография, над которой поиздевался Зинченко", — прокомментировала дочь убитой София Особа.

Кроме того, она добавила, что правоохранители обнаружили в смартфоне около 8 000 скриншотов карт Львова.

Что было в телефоне подозреваемого Зинченко

Между тем, Зинченко отрицает, что найденные в телефоне изображения с нацистской символикой имели идеологическое значение или влияние на его действия.

"Относительно этого файла и прошлого файла со свастикой. По этому файлу я хочу сказать, что он загружен 25.07, то есть уже после убийства, а хочу напомнить, что в обвинительном акте написано, что у меня появились убеждения под влиянием негативной информации за некоторое время до убийства. То есть, какое-то влияние нацистской идеологии это фото не доказывает, поскольку оно уже было загружено после убийства. Относительно того фото со свастикой, оно было загружено из "Википедии" для любительского видеоролика. Это тоже не было хранение чего-то, что влияет на формулировку моей идеологической позиции", — пояснил подозреваемый.

Что известно об убийстве Ирины Фарион

Вечером 19 июля 2024 года у собственного дома Ирину Фарион смертельно ранили выстрелом в голову. Ее доставили в больницу святого Пантелеймона в критическом состоянии, где медики провели операцию. Однако спасти языковед не удалось — в тот же вечер он умер.

21 июля полиция объявила в розыск предполагаемого убийцу. 25 июля в Днепре был задержан 18-летний Вячеслав Зинченко. По словам министра МВД Игоря Клименко, собрано достаточно доказательств, что именно он стрелял в профессорку.

На следующий день Галицкий райсуд Львова направил подозреваемого под стражу без права залога. Позже апелляционный суд оставил это решение действующим. Зинченко инкриминируют умышленное убийство по мотивам национальной ненависти и незаконное владение оружием. Ему грозит пожизненное заключение.

В ходе следствия провели более 60 экспертиз, допросили 1 500 человек, изучили данные по видеокамерам. Обвинительный акт был передан в суд 26 декабря 2024 года. Сейчас идет рассмотрение дела. Зинченко находится под стражей.

Ранее "Телеграф" писал, что дочь Ирины Фарион, София Особа, высказалась о подозреваемом в убийстве ее матери Вячеславе Зинченко и объяснила, что, по ее мнению, стоит за его улыбкой.