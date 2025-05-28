Зинченко мог отдать вещи другому? Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион сделал странное предположение (видео)
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Адвокат обвиняемого просит найти видео
Дело об убийстве Ирины Фарион рассматривается на очередном заседании суда 28 мая во Львове. Адвокат подозреваемого Вячеслава Зинченко предполагает, что обвиняемый мог ссудить рюкзак "соседу в кепке".
Видео с речью Валерия Немировского (адвоката Зинченко) публикует местное издание "Говорить Великий Львів".
"Мое предположение, что Зинченко предоставлял сожителю на Театральной (улица во Львове — ред.) услугу по хранению его вещей", — говорит адвокат.
Он также выдвинул ходатайство. Немировский просит обязать сторону обвинения найти видеофайлы с улицы Театральной за 14 июля 2024 года.
Дочь убитой Фарион рассказала, что было в поисковых запросах в телефоне Зинченко. Она зачитала список, среди которых: линзы без диоптрий, временная татуировка, накладная борода, балаклава, парик, искусственное акне.
"Каждое слово имеет подтверждение в материалах дела. Все, что он говорит — это ложь", — сказала она.
Судебное заседание окончилось. Группа поддержки Ирины Фарион напоследок спела гимн Украины под зданием Шевченковского суда.
Традиционно под возгласы "Довічно!/Волю!" Зинченко увезли обратно в СИЗО. Следующее заседание состоится 5 июня в 11.30.
Убийство Ирины Фарион — что известно
В пятницу, 19 июля, во Львове по улице Масарика подстрелили женщину. Позже оказалось, что это была известная языковед Ирина Фарион.
Около 19:30 неизвестный мужчина выстрелил Ирине Фарион в висок у ее дома, после чего ее немедленно госпитализировали. Сообщалось, что состояние Фарион крайне тяжелое, у нее случилась глубокая мозговая кома, а затем и остановка сердца. Сердце смогли запустить. Затем врачи пытались спасти ее жизнь несколько часов, однако состояние женщины было слишком тяжелым и уже в 23:20 наступила биологическая смерть.
Позже стало известно, что киллер, покушавшийся на Ирину Фарион, использовал пистолет Макаров. Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Национальной полиции.
Следствие рассматривает несколько версий причин убийства известной украинской филологии Ирины Фарион. Речь идет о личной неприязни, общественно-политической деятельности, а также заказном убийстве.
По словам очевидцев, перед покушением на Ирину Фарион за ее домом следил подозрительный парень. Он две-три недели сидел на скамейке во дворе, ни с кем не общался и просто наблюдал.
Подозреваемый в убийстве Фарион – кто он
В четверг, 25 июля, предполагаемого подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион, задержали в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Позже в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели задержания предполагаемого подозреваемого. По данным СМИ, задержание произошло в ЖМ "Парус".
Затем в одном из крупных украинских Telegram-каналов опубликовали его фото. Отмечается, что вероятный подозреваемый в 2006 году рождения и сейчас ему 18 лет.
Задержанного юношу, которого могут подозревать в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и доброжелательного парня. По их словам, он не мог покушаться на филологиню. Отец, который служит на фронте, уверяет, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления он не имел. А мать говорит, что его используют.
Сам молодой человек был подписан в соцсетях на ряд ультраправых групп. В частности, он следил за публичной страницей "Против системы", владельцем которой, как отмечено в описании, является блогер Марко Бондаренко, продвигающий конспирологические теории, а также расистские и неонацистские идеи.
Адвокат Игорь Сулима, ранее неоднократно защищавший подозреваемых в измене и коллаборантстве ответил, может ли его подзащитный при желании просить о своей мобилизации в ряды ВСУ. Ведь законом предусмотрена такая возможность для некоторых заключенных. А также оценил совокупность доказательств по делу против своего клиента и заявил о том, что они сомнительны. По его словам, в этом случае такого понятия как совокупность доказательств вообще нет. Сам Зинченко отвергает причастность к убийству Фарион. Также возражает против гражданского иска, в котором дочь убитого языковеда София Особа просит о компенсации в 15 млн гривен за убийство матери. По выдвинутым статьям парню грозит пожизненное лишение свободы.