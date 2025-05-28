Зинченко мог отдать вещи другому? Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион сделал странное предположение (видео)

Адвокат обвиняемого просит найти видео

Дело об убийстве Ирины Фарион рассматривается на очередном заседании суда 28 мая во Львове. Адвокат подозреваемого Вячеслава Зинченко предполагает, что обвиняемый мог ссудить рюкзак "соседу в кепке".

Видео с речью Валерия Немировского (адвоката Зинченко) публикует местное издание "Говорить Великий Львів".

"Мое предположение, что Зинченко предоставлял сожителю на Театральной (улица во Львове — ред.) услугу по хранению его вещей", — говорит адвокат.

Он также выдвинул ходатайство. Немировский просит обязать сторону обвинения найти видеофайлы с улицы Театральной за 14 июля 2024 года.

Дочь убитой Фарион рассказала, что было в поисковых запросах в телефоне Зинченко. Она зачитала список, среди которых: линзы без диоптрий, временная татуировка, накладная борода, балаклава, парик, искусственное акне.

"Каждое слово имеет подтверждение в материалах дела. Все, что он говорит — это ложь", — сказала она.

Судебное заседание окончилось. Группа поддержки Ирины Фарион напоследок спела гимн Украины под зданием Шевченковского суда.

Традиционно под возгласы "Довічно!/Волю!" Зинченко увезли обратно в СИЗО. Следующее заседание состоится 5 июня в 11.30.

Убийство Ирины Фарион — что известно

В пятницу, 19 июля, во Львове по улице Масарика подстрелили женщину. Позже оказалось, что это была известная языковед Ирина Фарион.

Около 19:30 неизвестный мужчина выстрелил Ирине Фарион в висок у ее дома, после чего ее немедленно госпитализировали. Сообщалось, что состояние Фарион крайне тяжелое, у нее случилась глубокая мозговая кома, а затем и остановка сердца. Сердце смогли запустить. Затем врачи пытались спасти ее жизнь несколько часов, однако состояние женщины было слишком тяжелым и уже в 23:20 наступила биологическая смерть.

Позже стало известно, что киллер, покушавшийся на Ирину Фарион, использовал пистолет Макаров. Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Национальной полиции.

Следствие рассматривает несколько версий причин убийства известной украинской филологии Ирины Фарион. Речь идет о личной неприязни, общественно-политической деятельности, а также заказном убийстве.

По словам очевидцев, перед покушением на Ирину Фарион за ее домом следил подозрительный парень. Он две-три недели сидел на скамейке во дворе, ни с кем не общался и просто наблюдал.

Подозреваемый в убийстве Фарион – кто он

В четверг, 25 июля, предполагаемого подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион, задержали в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Позже в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели задержания предполагаемого подозреваемого. По данным СМИ, задержание произошло в ЖМ "Парус".

Затем в одном из крупных украинских Telegram-каналов опубликовали его фото. Отмечается, что вероятный подозреваемый в 2006 году рождения и сейчас ему 18 лет.

Задержанного юношу, которого могут подозревать в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и доброжелательного парня. По их словам, он не мог покушаться на филологиню. Отец, который служит на фронте, уверяет, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления он не имел. А мать говорит, что его используют.

Сам молодой человек был подписан в соцсетях на ряд ультраправых групп. В частности, он следил за публичной страницей "Против системы", владельцем которой, как отмечено в описании, является блогер Марко Бондаренко, продвигающий конспирологические теории, а также расистские и неонацистские идеи.

Адвокат Игорь Сулима, ранее неоднократно защищавший подозреваемых в измене и коллаборантстве ответил, может ли его подзащитный при желании просить о своей мобилизации в ряды ВСУ. Ведь законом предусмотрена такая возможность для некоторых заключенных. А также оценил совокупность доказательств по делу против своего клиента и заявил о том, что они сомнительны. По его словам, в этом случае такого понятия как совокупность доказательств вообще нет. Сам Зинченко отвергает причастность к убийству Фарион. Также возражает против гражданского иска, в котором дочь убитого языковеда София Особа просит о компенсации в 15 млн гривен за убийство матери. По выдвинутым статьям парню грозит пожизненное лишение свободы.