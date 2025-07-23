Кое-что из этого места исчезло: как сегодня выглядит могила Ирины Фарион (фото)

60-летнюю языковеда застрелили среди бела дня, суд над подозреваемым продолжается

В июле 2025 года — первая годовщина убийства языковеда Ирины Фарион. Ее застрелили 19 июля. В настоящее время продолжается суд над подозреваемым по делу. Похоронили известную деятельницу на Лычаковском кладбище.

Ирине Фарион на момент убийства было 60 лет. Ее помнят как горячую поборницу украинского языка. И до сих пор на ее могилу приходят, чтобы отдать языковеду последнюю дань уважения. Корреспондент "Телеграфа" побывала на месте последнего упокоения Ирины Фарион.

Могила языковеда Ирины Фарион на Лычаковском кладбище

Похоронена Ирина Фарион на Лычаковском кладбище на поле 22. Найти ее можно по указателям к могиле Владимира Ивасюка, они похоронены неподалеку. Могила покрыта цветами, как и год назад. Туристы останавливаются на несколько минут возле нее, говорят, убийство патриотки среди бела дня во Львове до сих пор не укладывается в голове.

К могиле Ирины Фарион приносят цветы

Отдельные цветы – от коллег

"Чтобы быть сильными и свободными в нашем государстве, надо ходить в спортзал, тир и библиотеку", — говорила Ирина Фарион. А еще — неоднократно подчеркивала, что такие, как она "своей смертью не умирают". Поклонники, ученики языковеда и те, кто восхищался ее идеями, часто посещают кладбище. Они оставляют цветы, флажки, патриотическую символику.

Крест на могиле Ирины Фарион

Среди цветов – немало фото

Место захоронения Ирины Фарион

На могиле Ирины Фарион немало фото учёной, лампадок и цветов. Примечательно, что исчезли письма-посвящения и цитаты языковеда, которые были на ее могиле раньше.

Могила Ирины Фарион в июле 2025 года

Могила Ирины Фарион в июле 2024 года

Ранее "Телеграф" рассказывал, как идет судебное дело по убийству Ирины Фарион. Обвиняемого задержали еще в июле 2024 года. Он будет под стражей до 4 августа, в дальнейшем продолжительность должны продлить. Суд рассматривает доказательства по делу. Тем временем на месте убийства Ирины Фарион планируют создать мемориал. Он будет иметь особый вид и будет содержать цитаты ученой.