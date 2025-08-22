Укр

Последнее китайское предупреждение. МВД хочет посадить за решетку тех, кто бежит из Украины

Ирина Мазуренко
Читати українською
Последнее китайское предупреждение. МВД хочет посадить за решетку тех, кто бежит из Украины Новость обновлена 22 августа 2025, 15:29

"Телеграф" рассказывает, какое наказание предлагает законопроект и почему МВД дает шанс беглецам вернуться без уголовных последствий.

Министерство внутренних дел готовит революционные изменения в законодательстве о незаконном выезде из Украины. Ведомство разработало законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный выезд за границу во время военного положения. Документ уже поступил в Верховную Раду от премьера Юлии Свириденко.

"Телеграф" рассказывает, почему обычные штрафы больше не сдерживают беглецов от мобилизации, как планируют бороться с массовыми попытками незаконно покинуть страну и что грозит тем, кто решит проигнорировать новые правила.

Когда штрафы не работают: МВД бьет тревогу

Представители МВД не скрывают : ситуация с незаконными выездами вышла из-под контроля. "Сегодня, к сожалению, мы видим массовые попытки уклониться от мобилизации из-за незаконного выезда за границу. Как показывает практика, административные штрафы не сдерживают нарушителей. Наша ответственность — обеспечить безопасность государства и поддержать его обороноспособность в самое сложное время", — заявляет министерство.

Статистика подтверждает слова ведомства. Если в 2021 году пограничники зафиксировали немногим более 3 тысяч незаконных пересечений границы, то в 2022 году эта цифра выросла вдвое. В 2023 году нарушителей стало почти 10 тысяч, в 2024 году — более 20 тысяч. Только за первый квартал 2025 года задержано почти 4678 военнообязанных, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Зеленая граница" — любимый маршрут беглецов

С начала полномасштабного вторжения России украинские пограничники обнаружили и задержали около 43 тысяч военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Самое интересное, что 83% из них пытались пересечь границу вне официальных пунктов пропуска — на так называемой "зеленой границе".

Еще более 4 тысяч человек поймали при попытках пересечь границу с поддельными документами. У них были бумаги, которые якобы предоставляли им право на выезд в условиях военного положения.

Беглецов за решетку: что предлагают в МВД

Новый законопроект предусматривает кардинальные изменения в системе наказаний. Вместо административных штрафов нарушители получат уголовную ответственность. Документ также предлагает передать рассмотрение дел о незаконных пересечениях границы от судов к пограничникам — "это быстрее и эффективнее", объясняют в МВД.

Законопроект устанавливает уголовную ответственность за несколько видов нарушений:

  • незаконное пересечение границы во время военного положения вне пунктов пропуска;
  • препятствование строительству пограничной инфраструктуры или ее повреждение;
  • нарушение военнообязанными разрешенных сроков пребывания за границей.

Шанс на амнистию: возвращайся и признавайся

Однако в МВД предусмотрели и возможность избежать наказания. Законопроект позволяет освободить от уголовной ответственности украинцев, которые в установленный срок вернутся домой и добровольно обратятся к правоохранителям с заявлением о совершенном правонарушении. Это решение направлено на поощрение добровольного возвращения граждан в Украину.

Отдельное внимание в законопроекте уделено тем, кто занимается организацией незаконных переправ. Часто такие действия сопровождаются уничтожением приграничной инфраструктуры и инженерных сооружений. На их обустройство тратятся значительные средства Государственного бюджета Украины и международных доноров.

Сейчас законопроект прорабатывается в профильном комитете Верховной Рады. Если документ поддержат народные депутаты, изменения могут вступить в силу в ближайшее время.

