Последнее китайское предупреждение. МВД хочет посадить за решетку тех, кто бежит из Украины

Министерство внутренних дел готовит революционные изменения в законодательстве о незаконном выезде из Украины. Ведомство разработало законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный выезд за границу во время военного положения. Документ уже поступил в Верховную Раду от премьера Юлии Свириденко.

"Телеграф" рассказывает, почему обычные штрафы больше не сдерживают беглецов от мобилизации, как планируют бороться с массовыми попытками незаконно покинуть страну и что грозит тем, кто решит проигнорировать новые правила.

Когда штрафы не работают: МВД бьет тревогу

Представители МВД не скрывают : ситуация с незаконными выездами вышла из-под контроля. "Сегодня, к сожалению, мы видим массовые попытки уклониться от мобилизации из-за незаконного выезда за границу. Как показывает практика, административные штрафы не сдерживают нарушителей. Наша ответственность — обеспечить безопасность государства и поддержать его обороноспособность в самое сложное время", — заявляет министерство.

Статистика подтверждает слова ведомства. Если в 2021 году пограничники зафиксировали немногим более 3 тысяч незаконных пересечений границы, то в 2022 году эта цифра выросла вдвое. В 2023 году нарушителей стало почти 10 тысяч, в 2024 году — более 20 тысяч. Только за первый квартал 2025 года задержано почти 4678 военнообязанных, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Зеленая граница" — любимый маршрут беглецов

С начала полномасштабного вторжения России украинские пограничники обнаружили и задержали около 43 тысяч военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Самое интересное, что 83% из них пытались пересечь границу вне официальных пунктов пропуска — на так называемой "зеленой границе".

Еще более 4 тысяч человек поймали при попытках пересечь границу с поддельными документами. У них были бумаги, которые якобы предоставляли им право на выезд в условиях военного положения.

Беглецов за решетку: что предлагают в МВД

Новый законопроект предусматривает кардинальные изменения в системе наказаний. Вместо административных штрафов нарушители получат уголовную ответственность. Документ также предлагает передать рассмотрение дел о незаконных пересечениях границы от судов к пограничникам — "это быстрее и эффективнее", объясняют в МВД.

Законопроект устанавливает уголовную ответственность за несколько видов нарушений:

незаконное пересечение границы во время военного положения вне пунктов пропуска;

препятствование строительству пограничной инфраструктуры или ее повреждение;

нарушение военнообязанными разрешенных сроков пребывания за границей.

Шанс на амнистию: возвращайся и признавайся

Однако в МВД предусмотрели и возможность избежать наказания. Законопроект позволяет освободить от уголовной ответственности украинцев, которые в установленный срок вернутся домой и добровольно обратятся к правоохранителям с заявлением о совершенном правонарушении. Это решение направлено на поощрение добровольного возвращения граждан в Украину.

Отдельное внимание в законопроекте уделено тем, кто занимается организацией незаконных переправ. Часто такие действия сопровождаются уничтожением приграничной инфраструктуры и инженерных сооружений. На их обустройство тратятся значительные средства Государственного бюджета Украины и международных доноров.

Сейчас законопроект прорабатывается в профильном комитете Верховной Рады. Если документ поддержат народные депутаты, изменения могут вступить в силу в ближайшее время.

