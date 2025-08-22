Останнє китайське попередження. МВС хоче посадити за ґрати тих, хто тікає з України

"Телеграф" розповідає, який яке покарання пропонує законопроєкт і чому МВС дає шанс утікачам повернутися без кримінальних наслідків

Міністерство внутрішніх справ готує революційні зміни у законодавстві щодо незаконного виїзду з України. Відомство розробило законопроєкт про введення кримінальної відповідальності за незаконний виїзд за кордон під час воєнного стану. Документ уже надійшов до Верховної Ради від прем'єрки Юлії Свириденко.

"Телеграф" розповідає, чому звичайні штрафи більше не стримують утікачів від мобілізації, як планують боротися з масовими спробами незаконно покинути країну і що загрожує тим, хто вирішить проігнорувати нові правила.

Коли штрафи не працюють: МВС б'є на сполох

Представники МВС не приховують: ситуація з незаконними виїздами вийшла з-під контролю. "Сьогодні, на жаль, ми бачимо масові спроби ухилитися від мобілізації через незаконний виїзд за кордон. Як показує практика, адміністративні штрафи не стримують порушників. Наша відповідальність — забезпечити безпеку держави і підтримати її обороноздатність у найскладніший час", — заявляє міністерство.

Статистика підтверджує слова відомства. Якщо у 2021 році прикордонники зафіксували трохи більше 3 тисяч незаконних перетинів кордону, то у 2022 році ця цифра зросла удвічі. У 2023 році порушників стало майже 10 тисяч, у 2024 році — понад 20 тисяч. Лише за перший квартал 2025 року затримано майже 4 678 військовозобов'язаних, що на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Зелений кордон" — улюблений маршрут втікачів

З початку повномасштабного вторгнення Росії українські прикордонники виявили та затримали майже 43 тисячі військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Найцікавіше, що 83% з них намагалися перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску — на так званому "зеленому кордоні".

Ще понад 4 тисячі осіб спіймали під час спроб перетнути кордон з підробленими документами. Вони мали папери, які нібито надавали їм право на виїзд в умовах воєнного стану.

Втікачів за ґрати: що пропонують в МЗС

Новий законопроєкт передбачає кардинальні зміни у системі покарань. Замість адміністративних штрафів порушники отримають кримінальну відповідальність. Документ також пропонує передати розгляд справ про незаконні перетини кордону від судів до прикордонників — "це швидше і ефективніше", пояснюють у МВС.

Законопроєкт встановлює кримінальну відповідальність за кілька видів порушень:

незаконне перетинання кордону під час воєнного стану поза пунктами пропуску;

перешкоджання будівництву прикордонної інфраструктури або її пошкодження;

порушення військовозобов'язаними дозволених строків перебування за кордоном.

Шанс на амністію: повертайся і признавайся

Однак у МВС передбачили і можливість уникнути покарання. Законопроєкт дозволяє звільнити від кримінальної відповідальності тих українців, які у встановлений строк повернуться додому та добровільно звернуться до правоохоронців із заявою про скоєне правопорушення. Це рішення спрямоване на заохочення добровільного повернення громадян в Україну.

Окрема увага у законопроєкті приділена тим, хто займається організацією незаконних переправ. Часто такі дії супроводжуються знищенням прикордонної інфраструктури та інженерних споруджень. На їх облаштування витрачаються значні кошти Державного бюджету України та міжнародних донорів.

Зараз законопроєкт опрацьовується у профільному комітеті Верховної Ради. Якщо документ підтримають народні депутати, зміни можуть набрати чинності вже найближчим часом.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав, що демограф Лібанова вважає, що з демографічних міркувань не можна знижувати мобілізаційний вік.