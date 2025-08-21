"Уничтожено почти на 100%": Зеленский рассказал о реальной ситуации на фронте

Глава государства рассказал о реальной ситуации на фронте

Президент Зеленский рассказал о реальном состоянии фронта и подчеркнул, что украинские войска почти полностью уничтожили российских кафиров на Покровском направлении. По его словам, уничтожено более 90% вражеских сил, прорвавшихся через оборонительные линии.

Об этом Зеленский сказал на закрытой встрече с журналистами 20 августа, на которой побывал и "Телеграф".

В Покровском направлении украинские защитники активно ликвидируют российские подразделения, которые смогли пройти через оборонные рубежи.

"Реальное состояние фронта. На Покровском направлении — там, где была проникновение через наши линии, уничтожаем прошедших вглубь оккупантов. Уничтожены они на 90%, почти на 100%" сказал Владимир Зеленский.

Ситуация в Покровском направлении стабилизировалась. Скриншот из DeepState.

В остальных направлениях серьезных изменений в позициях не произошло. В Донецкой области 54-я бригада работает над восстановлением утраченных ранее позиций.

В Луганской области украинские воины добились определенных положительных результатов. Впрочем, президент не уточнил, какой именно участок фронта подразумевается.

Какая ситуация на фронте в Луганской области? Скриншот из DeepState.

На Запорожском направлении россияне продолжают наращивать свои силы. "Запорожье: идет наращивание сил противника. Мы сообщали, что Покровское направление и Запорожье — будет наращивание. Видим, что они продолжают перевод части войск с Курского направления в Запорожье. Наши позиции там не потеряны", — пояснил президент.

Какая ситуация в Запорожском направлении. Скриншот из DeepState.

Харьковское направление остается стабильным. Здесь нет заметных изменений в боевых действиях. На Купянском направлении украинские силы проводят контрдиверсионную операцию против вражеских разведывательных групп, активизировавшихся в северной части региона. В Сумской области угроз продвижения российских войск пока не наблюдается.

Что касается ситуации в Курщине, то украинская операция здесь продолжается. "Благодаря этому присутствию на сегодняшний день десятки тысяч личного состава "русских" там находятся и их не перебрасывают на Донетчину и другие направления", — отметил президент.

Какая ситуация в Курщине, Сумщине и Харьковщине. Скриншот DeepState.

Напомним, ранее "Телеграф" также сообщил, что заявления России о способности оккупировать Донетчину до конца года — разговоры. Так считает президент Зеленский.