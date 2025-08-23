Планы россиян по захвату Донбасса до осени, вероятно, придется отложить

Украинские военные имеют успехи на востоке, в частности, на Мирноградском направлении. Враг вынужден признавать прорыв в поселок Мирное, хотя пытается маскировать поражение.

Об этом сообщил лейтенант Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО. По его словам, российская пропаганда "рисует" фейковые победы о "захвате Донетчины осенью", хотя реальность другая.

Этого нет и не будет Андрей Коваленко

Мирное на карте DeepState

Информацию о входе ВСУ в Мирное подтверждают и сами россияне. Один из российских военкоров пишет, что украинские подразделения зашли в населенный пункт и сейчас там продолжаются бои. Он добавляет, что из-за "откровенной лжи" командования 5-й мотострелковой бригады РФ, ранее отчитавшейся о контроле над Новоэкономическим, возникла угроза для флангов и логистики.

Панические заявления российских пропагандистов

Еще один российский пропагандист открыто критикует командование армии РФ, намекая, что провал на Покровском направлении – это не "стратегическая уловка", а следствие дезорганизации.

Военкоры РФ обратились к Сладкову и Соловьеву

Кроме того, бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты совместно с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR возобновили контроль над Зеленым Гаем – населенным пунктом на границе Донетчины и Днепропетровщины. Об этом сообщили на странице бригады.

По состоянию на 23 августа враг продолжает активные попытки вернуть этот населенный пункт под свой контроль и оккупировать все остальные населенные пункты Донецкой области в этом направлении. Бок о бок с другими подразделениями Сил Обороны Украины прочно стоим на защите украинского народа и продолжаем уничтожать противника. Слава Украине и морской пехоте! заявление 37 отдельной бригады морской пехоты

Зеленая роща на карте Deepstate

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что один из ключевых вопросов, вызывающий больше всего споров в дискуссиях о возможных мирных переговорах — тема территориальных уступок. По сообщениям СМИ, президент РФ Владимир Путин во время встречи с американским лидером повторил неизменную позицию Москвы: Россия и дальше требует, чтобы Украина отказалась от контроля над частью Донецкой области.