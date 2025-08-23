Укр

ВСУ имеют успехи в Донецкой области: российские пропагандисты уже устроили панику (видео, карта)

Автор
Владислава Коваль
Дата публикации
Читати українською
Автор
858
ВСУ на востоке Новость обновлена 23 августа 2025, 21:07
ВСУ на востоке. Фото Коллаж "Телеграф"

Планы россиян по захвату Донбасса до осени, вероятно, придется отложить

Украинские военные имеют успехи на востоке, в частности, на Мирноградском направлении. Враг вынужден признавать прорыв в поселок Мирное, хотя пытается маскировать поражение.

Об этом сообщил лейтенант Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО. По его словам, российская пропаганда "рисует" фейковые победы о "захвате Донетчины осенью", хотя реальность другая.

Этого нет и не будет

Андрей Коваленко

Мирное на карте DeepState
Мирное на карте DeepState

Информацию о входе ВСУ в Мирное подтверждают и сами россияне. Один из российских военкоров пишет, что украинские подразделения зашли в населенный пункт и сейчас там продолжаются бои. Он добавляет, что из-за "откровенной лжи" командования 5-й мотострелковой бригады РФ, ранее отчитавшейся о контроле над Новоэкономическим, возникла угроза для флангов и логистики.

Панические заявления российских пропагандистов
Панические заявления российских пропагандистов

Еще один российский пропагандист открыто критикует командование армии РФ, намекая, что провал на Покровском направлении – это не "стратегическая уловка", а следствие дезорганизации.

Военкоры РФ обратились к Сладкову и Соловьеву
Военкоры РФ обратились к Сладкову и Соловьеву

Кроме того, бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты совместно с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR возобновили контроль над Зеленым Гаем – населенным пунктом на границе Донетчины и Днепропетровщины. Об этом сообщили на странице бригады.

По состоянию на 23 августа враг продолжает активные попытки вернуть этот населенный пункт под свой контроль и оккупировать все остальные населенные пункты Донецкой области в этом направлении. Бок о бок с другими подразделениями Сил Обороны Украины прочно стоим на защите украинского народа и продолжаем уничтожать противника. Слава Украине и морской пехоте!

заявление 37 отдельной бригады морской пехоты

Зеленая роща на карте Deepstate
Зеленая роща на карте Deepstate

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что один из ключевых вопросов, вызывающий больше всего споров в дискуссиях о возможных мирных переговорах — тема территориальных уступок. По сообщениям СМИ, президент РФ Владимир Путин во время встречи с американским лидером повторил неизменную позицию Москвы: Россия и дальше требует, чтобы Украина отказалась от контроля над частью Донецкой области.

Теги:
#Донецкая область #ВСУ #Контратака #Мирноград