Славянск к Харьковщине, Покровск к Днепропетровщине: чем обернётся законопроект о переделе Донбасса

По данным законопроекта, часть городов Донецкой области может перейти к Харьковщине

В Верховной Раде появился законопроект, который предусматривает изменение административно-территориального устройства четырёх областей. Инициатором документа стала народный депутат Анна Скороход.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что война с Россией разорвала административные связи между населёнными пунктами Донетчины и Луганщины. Это усложнило финансирование школ, больниц и выплату соцпособий. Автор инициативы считает, что без изменений в админустройстве ситуация может привести к гуманитарной катастрофе.

"Предлагается внести изменения в административно-территориальное устройство Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областей, путём присоединения неоккупированных территорий Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, а также Сватовского и Северодонецкого районов Луганской области к Харьковской области и присоединения неоккупированных территорий Волновахского и Покровского районов Донецкой области к Днепропетровской области", – говорится в пояснительной записке.

Скороход подчеркнула, что принятие этого решения позволит сохранить подконтрольные Украине территории в составе государства и обеспечить надлежащее управление ими без дополнительных расходов из госбюджета.

"Содержание Луганской и Донецкой ОГА стоит государству более 50 миллионов гривен ежемесячно. Это нерациональные расходы, ведь их функции могут эффективно выполнять Харьковская и Днепропетровская области", – отметила она.

Какие территории к каким областям могут присоединиться

Согласно документу, Краматорск, Славянск, Дружковку, Часов Яр, Лиман и Северск предлагается присоединить к Харьковской области.

В то же время Покровск, Доброполье и Мирноград должны войти в состав Днепропетровской области.

Донецкая область, DeepState

Что касается Луганской области: по информации карты "Deepstate", к неоккупированным территориям относятся село Надежда, часть Новоегоровки, часть Грековки Сватовского района.

Луганская область, Deepstate

Что об этом думают эксперты

Политический эксперт и специалист по конституционному праву Богдан Бондаренко в комментарии "Телеграфу" назвал идею по изменению административно-территориального устройства Донетчины и Луганщины сомнительной.

"Ожидаемо, что кому-то такая "гениальная" в кавычках мысль в голову придёт. Я даже не знаю, как комментировать это шире, с юридической точки зрения или с политической. То есть вопрос в том, что мы переименовываем эти области и меняем их территориальный состав, и говорим, что мы выполнили требования. Такое изменение не повлияет на россиян, оно вообще ни на кого не повлияет", – заявил Бондаренко.

Богдан Бондаренко / Facebook

Он добавил, что если бы подобный подход применили 20 лет назад, при условии комплексной и иной государственной политики в отношении региона — это могло бы иметь хоть какой-то теоретический смысл, однако сейчас реализация такого сценария выглядит, по его словам, "достаточно инфантильной идеей".

Политический эксперт Евгений Магда раскритиковал законопроект народного депутата Анны Скороход по изменению админграниц Донетчины и Луганщины, подчеркнув, что подобные идеи могут иметь негативные последствия для Украины.

По моему мнению, инициативы народного депутата Скороход в случае их реализации могут дать России аргументы относительно того, что Украина готова, в принципе, изменить свои подходы к своему территориальному устройству. И я считаю, что эти ситуации, которая на сегодняшний момент сложилась, они будут играть против Украины Евгений Магда

Магда добавил, что подобные инициативы Кремль легко может использовать в своих интересах.

"Тогда возникает вопрос, почему такие инициативы не появились раньше, если боевые действия у нас идут с 2014 года", – отметил он.

Он также обратил внимание на то, что парламентарий может прикрываться депутатским иммунитетом.

Евгений Магда / Facebook

"Ещё я скажу, что судя по всему, Скороход очень эффективно использует принцип депутатского индемнитета. То есть, когда парламентарий не несёт ответственности за свои действия, поскольку он является народным депутатом. И в таком контексте можно, в принципе, говорить о чём угодно и как угодно", – подытожил эксперт.

Депутатский индемнитет означает, что депутат не несёт ответственности за свои высказывания и решения, сделанные в парламенте.

Политолог Виктор Бобиренко также критически отозвался о законопроекте народного депутата Анны Скороход.

"То есть, они хотят, чтобы у нас Донецкой области не было, а мы кусками её присоединили что-то к Харьковской, что-то к Днепропетровской? Это же невозможно. Это должны быть изменения в Конституцию", – отметил Бобиренко.

Он подчеркнул, что даже при условии подготовки пакета конституционных изменений принять его сейчас невозможно, ведь военное положение прямо запрещает такие шаги.

Чтобы сделать такое изменение, надо принять изменения в Конституцию. Так тогда готовьте пакет изменений, принимайте его – но, опять же, мы упираемся в то, что у нас во время военного положения нельзя это делать. Там прямо в Конституции написано Виктор Бобиренко

По его мнению, эта инициатива является бесполезной и не будет иметь никакого влияния на ситуацию с безопасностью.

"Тем более, никаким образом это не защитит те территории. От того, что мы назовём, переименуем области, ничего не изменится. Единственное, что может защитить нас от России – это Вооружённые силы Украины", – подытожил Бобиренко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что одной из самых острых тем мирных переговоров сейчас считается вопрос территориальных уступок. По данным СМИ, российский президент Путин на встрече с американским коллегой заявил, что позиция страны-агрессора остаётся прежней — они по-прежнему требуют, чтобы Киев отказался от контроля над территорией Донецкой области.