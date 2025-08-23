ЗСУ мають успіхи на Донеччині: російські пропагандисти вже влаштували паніку (відео, карта)

Плани росіян щодо захоплення Донеччини до осені, ймовірно, доведеться відкласти

Українські військові мають успіхи на сході, зокрема на Мирноградському напрямку. Ворог змушений визнавати прорив у селище Мирне, хоча намагається маскувати поразки.

Про це повідомив лейтенант Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО. За його словами, російська пропаганда "малює" фейкові перемоги про "захоплення Донеччини восени", хоча реальність інша.

Цього нема і не буде Андрій Коваленко

Мирне на карті DeepState

Інформацію про вхід ЗСУ до Мирного підтверджують і самі росіяни. Один із російських воєнкорів пише, що українські підрозділи зайшли у населений пункт, і зараз там тривають бої. Він додає, що через "відверту брехню" командування 5-ї мотострілецької бригади РФ, яка раніше відзвітувала про контроль над Новоекономічним, виникла загроза для флангів і логістики.

Панічні заяви російських пропагандистів

Ще один російський пропагандист відкрито критикує командування армії РФ, натякаючи, що провал на Покровському напрямку — це не "стратегічна хитрість", а наслідок дезорганізації.

Воєнкори РФ звернулися до Сладкова та Соловйова

Крім того, бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR відновили контроль над Зеленим Гаєм — населеним пунктом на межі Донеччини та Дніпропетровщини. Про це повідомили на сторінці бригади.

Станом на 23 серпня ворог продовжує активні спроби повернути цей населений пункт під свій контроль та окупувати решту населених пунктів Донецької області на цьому напрямку. Пліч-о-пліч з іншими підрозділами Сил Оборони України міцно стоїмо на захисті українського народу та продовжуємо нищити противника. Слава Україні та морській піхоті! заява 37 окремої бригади морської піхоти

Зелений Гай на карті Deepstate

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що одне з ключових питань, що викликає найбільше суперечок у дискусіях про можливі мирні переговори — тема територіальних поступок. За повідомленнями ЗМІ, президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з американським лідером повторив незмінну позицію Москви: Росія й далі вимагає, аби Україна відмовилась від контролю над частиною Донецької області.