Линия фронта дала трещину? Что происходит в Серебрянском лесничестве и есть ли угроза для Северска

Россияне атакуют там, где уже ничего не растет

Россияне значительно активизировались в Серебрянском лесничестве на Лиманском направлении. После длительного периода безрезультатных атак противник мог продвинуться вблизи Серебрянки и в самом лесу. В то же время Силы обороны смогли отбросить врага из района Толстого в Волновахском районе Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики OSINT-проекта DeepState. "Телеграф" разбирался, что происходит на одном из самых горячих участков фронта и почему контроль над "мертвым" лесом имеет принципиальное значение для обеих сторон.

Россияне продвинулись, но ВСУ жгут возле Толстого

В Серебрянском лесничестве месяцами ничего не менялось – россияне атаковали, но безрезультатно. Этот лесной массив площадью более 107 гектаров простирается от оккупированной Кременной до границы с Донецкой областью. С осени 2022 года, после захвата Кременной российскими войсками, через лес проходит линия фронта.

В последние дни, согласно сообщениям аналитиков DeepState, ситуация изменилась не в пользу украинских защитников. Оккупанты могли продвинуться на нескольких участках лесничества.

Вероятное продвижение россиян в Серебрянском лесу, DeepState

Параллельно российские войска активизировали наступательные действия вблизи Серебрянки в Бахмутском районе Донецкой области.

Наступление россиян у Серебрянки, DeepState

Также в последнем своем сообщении аналитики OSINT-проекта упоминают о продвижении россиян у Ольговского в Пологовском районе Запорожской области.

Продвижение россиян возле Ольговского на Запорожье, DeepState

На актуальной карте фронта от Poulet volant видно, что россияне смогли захватить новые участки территории в районе Серебрянского леса. На это указывают красные отметки. Кроме того, на карте указывается, что российские войска смогли захватить 19 квадратных километров севернее Серебрянки.

Карта фронта от Poulet volant за 21 августа 2025 года.

Наши бойцы держат оборону вокруг ключевых населенных пунктов, но враг атакует с нескольких сторон. Россияне используют густой лес для того, чтобы прятать свою технику и незаметно приближаться к украинским позициям. Особенно опасно то, что бои приближаются к Северскому — важному городу, контролирующему подходы ко всему региону.

Однако не все попытки врага увенчались успехом. Украинские защитники отбросили противника из района Толстого в Волновахском районе Донецкой области.

ВСУ отбросили россиян возле Толстого

Тем временем в Серебрянском лесу бойцы 63-й отдельной механизированной бригады после стрелкового боя заблокировали и заставили сдаться в плен семерых российских оккупантов. Об успешной операции по пополнению обменного фонда сообщили на странице 63 ОМБр.

На видео, снятом во время боя, зафиксирован финальный этап, когда украинские бойцы, подавив сопротивление, берут врагов в плен. Слышны четкие и слаженные команды штурмовиков: "Ложись!", "Руки за голову!", "Где еще один?".

О чем в это время отчитывается Генштаб

По данным Генерального штаба ВСУ, на Лиманском направлении за последние сутки произошло 24 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодцы, Диброва, Заречное, Торское и в сторону Ямполя. Параллельно российские войска активизировали наступательные действия вблизи Серебрянки в Бахмутском районе Донецкой области и Ольговского в Пологовском районе Запорожской области.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский на днях сообщал об усилении давления врага на севере Донбасса и Лиманском направлении.

Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и иногда проводят активные ответные действия Александр Сырский, Главнокомандующий ВСУ

Тактические успехи? Забудьте! Почему россиянам ничего не удастся

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии "Телеграфу" подчеркнул важность Лиманского направления в общей системе российского наступления. По его словам, активизация россиян в направлении Северска (достаточно близко к Серебрянке и Серебрянскому лесничеству) представляет угрозу для восточного фланга Славянско-Краматорской агломерации. Северск находится на критически важной позиции, и его потеря может осложнить оборону всего региона.

"В настоящее время есть активизация россиян на Лиманском направлении, в направление Северска, а Северск — восточный фланг Славянско-Краматорской агломерации", — пояснил Снегирев.

Дмитрий Снегирев, военный эксперт

По его оценке, россияне фактически "уперлись в линию" обороны. Снегирев говорит, что даже если россияне добьются тактических успехов, стратегически захватить агломерацию им не удастся из-за мощной обороны и сложности штурма промышленных центров.

Кроме того, на ситуацию на фронте оказывают влияние не только военные, но и политические факторы. По словам Дмитрия Снегирева, международное давление на Российскую Федерацию сыграло свою роль в замедлении темпов российского наступления. Успешные действия сил обороны по ключевым направлениям не позволили реализовать политическую составляющую российского наступления — создание буферных зон глубиной до 20 километров.

